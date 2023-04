US-Präsident in Irland Biden: "USA wurden durch Irland geformt" Stand: 13.04.2023 23:35 Uhr

In seiner Rede vor dem irischen Parlament in Dublin betont der US-Präsident die Verbindungen zwischen den USA und Irland. Zuvor hatte Biden die Friedensglocke geläutet - ein Schlag galt seinen irischen Vorfahren.

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Besuch in Irland Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern hervorgehoben. Die Verbindung zwischen Irland und den USA lasse sich mit der Geschichte von Iren erklären, die einst per Schiff in die USA ausgewandert seien, sagte Biden in einer Rede vor dem irischen Parlament.

Er verwies dabei als Beispiel auf seine eigene Familiengeschichte. "Wie so viele Länder in der Welt, aber vielleicht mehr als die meisten, wurden die Vereinigten Staaten durch Irland geformt", sagte Biden. Die gemeinsamen Werte seien noch immer "der Kern der historischen Partnerschaft zwischen unseren Einwohnern und unseren Regierungen".

Den Abgeordneten sagte er: "Ich bin zu Hause. ich wünschte nur, ich könnte länger bleiben."

Biden würdigt Aufnahme von Ukrainern

Biden befand sich auf einer viertägigen Reise nach Nordirland und Irland. Er hielt als bislang vierter US-Präsident eine Rede vor dem irischen Parlament. Zuvor hatten dies John F. Kennedy, Ronald Reagan und Bill Clinton getan.

Biden hatte vor seiner Rede den irischen Regierungschef Leo Varadkar getroffen. Er lobte die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Irland. "Ich weiß, dass es nicht einfach ist", sagte Biden mit Blick auf die knapp 80.000 Ukrainer, die das Land nach dem Beginn des russischen Kriegs ins Land gelassen hat.

Auf den Spuren seiner Vorfahren

Zunächst hatte Biden den irischen Präsidenten Michael D. Higgins in Dublin getroffen. Mit einem Gästebucheintrag ließ Biden wissen, dass es für ihn eine Ehre sei, wieder in Irland zu sein. Der US-Präsident betätigte die sogenannte Friedensglocke, die 2008 anlässlich des zehnten Jahrestags des Karfreitagsabkommens für Nordirland enthüllt worden war. Biden ließ die Glocke viermal ertönen.

Einer der vier Glockentöne habe seinen irischen Vorfahren gegolten, einer dem Frieden, sagte Biden. Am Freitag besucht Biden eine weitere Gegend seiner Vorfahren, County Mayo an der irischen Westküste.