US-Präsident Biden wird 80 Ist er zu alt für eine zweite Amtszeit? Stand: 20.11.2022 15:55 Uhr

US-Präsident Biden feiert seinen 80. Geburtstag. Noch ist offen, ob er 2024 für eine zweite Amtszeit antreten wird. Er selbst gibt sich optimistisch, viele Anhänger der Demokraten wünschen sich jedoch einen jüngeren Kandidaten.

Von Ralf Borchard, ARD-Studio Washington

Die treuesten Fans hat Joe Biden dort, wo er geboren ist, in der Kleinstadt Scranton im Bundesstaat Pennsylvania. Jimmy Connors, Ex-Bürgermeister von Scranton, ist ein alter Freund:

Wir lieben Joe hier. Und an erster Stelle lieben wir Joe, weil er ein ganz anderer Mensch ist als Donald Trump. Leute aus Scranton sind freundlich. Wenn Joe Biden mit Menschen umgeht, kommt das von Herzen. Privat und politisch. Er hat zum Beispiel die Nato wieder zusammengebracht, weil er die anderen Regierungschefs kennt, sie angerufen, von Mensch zu Mensch mit ihnen gesprochen hat. Das ist das besondere an ihm.

Joe Biden feiert seinen 80. Geburtstag am 20. November ohne großen Pomp, im Familienkreis. Und vielleicht schon da das Thema besprechen, das die Öffentlichkeit am meisten bewegt: Tritt er nochmal an? Er selbst hat am Tag nach den Kongress-Zwischenwahlen mit Blick auf seine Frau Jill gesagt:

Unsere Absicht ist, wieder anzutreten. Das war immer unsere Absicht. Wir werden in Ruhe überlegen und endgültig wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres entscheiden.

Kurz vor den Midterms war Biden im TV-Sender CBS gefragt worden, was er Leuten, die ihn für zu alt halten, entgegnet: "Schaut mich an. Das ist alles, was ich denke: Schaut mich an." Um dann in einen dieser Biden-Sätze zu verfallen, die sich unverständlich im Nichts verlieren: "Am Ende kommt es drauf an, wieviel Energie du hast. Ob du den Job so gut erledigst, wie ihn jemand in irgendeinem anderen Alter erledigen würde."

Öffentlichkeit ist skeptisch

Wie Biden in Scranton geboren ist der Politikwissenschaftler und Meinungsforscher Christopher Borick. Was meint er, wird Joe Biden, nachdem Donald Trump seinen Hut wieder in den Ring geworfen hat, auch erneut antreten? "Ich habe das Gefühl, dass am Ende keiner von beiden auf dem Stimmzettel steht", sagt Borick. "Beide sind um die 80 Jahre alt, Trump 76. Und die amerikanische Öffentlichkeit ist in beiden politischen Lagern skeptisch und will das nicht wirklich."

So sagten in einer Umfrage des Fernsehsenders CNN am Tag der Zwischenwahlen 67 Prozent aller Wähler, dass sie Biden nicht noch einmal als Kandidaten wollen. Einer von Boricks Studenten, Alex Wagner, hat gerade Wahlkampf für die Demokraten gemacht. Er sagt zu Biden:

Er ist zu alt. Ich habe ihn 2020 gewählt, vor allem um Trump zu verhindern. Er hatte gute Momente. Aber jetzt würde ich gern jemand jüngeren sehen.

Ein Fall von Altersdiskriminierung?

Stuart Olshansky, Altersforscher an der Universität von Illinois, sagt dagegen, es müsse Schluss sein mit dieser Altersdiskriminierung. Biden gehöre aus wissenschaftlicher Sicht zur Gruppe der "Super Ager": "Diese Leute sind ziemlich außergewöhnlich, führen eine sehr gesundes, aktives, produktives Leben, oft bis über 90."

Biden selbst meinte am Ende des CBS-Interview auf die Frage, wie er sich fühle, mit einem Lachen: "Konzentriert."