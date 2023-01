Porträt Pentagon-Chef Austin Ex-General mit viel Erfahrung Stand: 19.01.2023 03:26 Uhr

US-Verteidigungsminister Austin leitet die Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe und ist heute zu Gesprächen in Berlin. Mit Militäreinsätzen und Konfliktregionen hat der ehemalige Vier-Sterne-General reichlich Erfahrung.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Lloyd Austin ist derzeit regelmäßig zu Gast auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Der US-Verteidigungsminister leitet die im April ins Leben gerufene Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine mit Teilnehmern aus mehr als 50 Staaten. Am Freitag gehen die Beratungen der Gruppe in die nächste Runde.

"Ich freue mich, dass die Kontaktgruppe die Hilfe zur Verteidigung der Ukraine langfristig anlegt", so der 69-Jährige. Man brauche neue und innovative Wege, um das ukrainische Militär und die Bevölkerung zu unterstützen.

"Ich liebte es, Soldat zu sein"

Zweifellos: Der ehemalige Vier-Sterne-General hat reichlich Erfahrung, wenn es um die Koordinierung und Organisation von Militäreinsätzen geht. 1953 in Alabama geboren, in Georgia aufgewachsen, machte Austin nach dem Besuch der renommierten Militärakademie West Point eine steile Karriere im Heer.

Er habe damals festgestellt, dass ihm der Job wirklich gefalle, sagte er später. "Ich liebte es, Soldat zu sein. Ich liebte es, zu führen und Teil eines großartigen Teams zu sein."

Afghanistan, Irak und Syrien

Als junger Lieutenant wurde Austin für seinen ersten Einsatz in Deutschland stationiert. 2003 kommandierte er die Truppen beim US-Militärangriff auf den Irak. Die Kriege infolge des 11. September 2001 prägten ihn. Afghanistan, Irak und - nach dem Scheitern des Arabischen Frühlings - auch Syrien.

41 Jahre später legte Austin die Uniform ab und wurde von Präsident Joe Biden ins Kabinett berufen. Mit Ausnahmegenehmigung - weil nur vier statt der vorgeschriebenen sieben Jahre seit seinem aktiven Militärdienst vergangen waren. Damit war Austin der erste Afroamerikaner an der Spitze des Pentagon.