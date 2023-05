eilmeldung Gerichtsentscheidung in New York Trump in Zivilprozess zu Millionenstrafe verurteilt Stand: 09.05.2023 21:43 Uhr

Im Zivilprozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ist Ex-US-Präsident Trump wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu einer Geldstrafe von insgesamt fünf Millionen US-Dollar verurteilt worden. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde zurückgewiesen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenen-Jury in New York. In dem Zivilprozess wurde der Vergewaltigungsvorwurf der Autorin E. Jean Carroll zurückgewiesen. Gleichzeitig machten die Geschworenen Trump für einen sexuellen Übergriff auf sie und Körperverletzung verantwortlich.

Der Klägerin wurden fünf Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen. Die 79-Jährige hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einer Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in New York vergewaltigt zu haben.

Trump, der während des Prozesses nicht im Gerichtssaal erschien, hatte öffentlich und in einer eidesstattlichen Erklärung betont, Carroll habe die Anschuldigungen erfunden, um den Verkauf ihrer Memoiren von 2019 anzukurbeln.

Weitere Informationen in Kürze.