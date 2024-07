Star aus "Beverly Hills, 90210" US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot Stand: 14.07.2024 15:47 Uhr

Ihren großen Durchbruch feierte sie als "Brenda" mit der Fernsehserie "Beverly Hills, 90210". Nun ist Shannen Doherty im Alter von 53 Jahren gestorben. Die amerikanische Schauspielerin kämpfte jahrelang gegen Brustkrebs.

Die amerikanische Schauspielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 nach jahrelangem Krebsleiden gestorben. Das bestätigte ihre Sprecherin, Leslie Sloane, nach Angaben des Magazins People. Doherty habe ihren Kampf gegen den Krebs verloren, so Sloane. "Nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat."

Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis, Tennessee, geboren und begann schon als Kind mit der Schauspielerei. Im Alter von elf Jahren spielte sie die Jenny Wilder in der letzten Staffel des TV-Klassikers "Unsere kleine Farm". 1988 wurde Doherty in der düsteren Filmkomödie "Heathers" besetzt, die sich zu einem Kultklassiker entwickelte.

"Charmed" war ebenfalls großer Erfolg

Ihren großen Durchbruch feierte die Schauspielerin in der Serie "Beverly Hills, 90210" als Brenda, einer Musterschülerin aus Minnesota, die Schwierigkeiten hat, sich an ihre wohlhabenden Klassenkameraden anzupassen. Nach Auseinandersetzungen mit anderen Mitwirkenden verließ Doherty die Serie jedoch während der vierten Staffel.

1998 übernahm sie die Rolle der Prue Halliwell in der Serie "Charmed", wo sie die älteste von drei Schwestern mit magischen Fähigkeiten spielte. Die Serie war ein großer Erfolg, jedoch gab es auch Berichte über Unruhen hinter den Kulissen.

Doherty hatte 2015 mitgeteilt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Im vergangenen Jahr ließ sie sich einen Gehirntumor entfernen und gab bekannt, dass der Krebs auf ihre Knochen übergegriffen hatte.