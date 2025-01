Im Alter von 89 Soullegende Sam Moore gestorben Stand: 11.01.2025 10:53 Uhr

Mit seinem Partner Dave Prater sang er Hits wie "Soul Man" und schaffte es bis in die Rock Hall of Fame. Jetzt ist Soul-Sänger Sam Moore im Alter von 89 Jahren in Florida gestorben.

Dank Hits wie "Soul Man" stürmten Sam & Dave einst die Start - jetzt ist mit Sam Moore auch das zweite Mitglied des Duos gestorben. Nach einer Operation sei es zu Komplikationen gekommen, teilte sein Sprecher Jeremy Westby mit. Moore starb gestern in Coral Gables im US-Bundesstaat Florida. Er wurde 89 Jahre alt.

Moore galt als einflussreiche Stimme seiner Generation. Er inspirierte Stars wie Michael Jackson, Al Green und Bruce Springsteen. In den 1960er-Jahren waren er und sein Partner Dave Prater unter anderem auch mit Songs wie "Hold On, I'm Comin", "You Don’t Know Like I Know" und "When Something is Wrong With My Baby" erfolgreich.

Durch ein Cover erneut in den Charts

1982 wurden die beiden in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Die meisten ihrer Hits wurden von Isaac Hayes und David Porter geschrieben und produziert. Begleitet wurden sie meist von der Band Booker T. & the MGs. "Soul Man" erreichte Ende der 1970er-Jahre erneut die Charts, als die Blues Brothers, John Belushi und Dan Aykroyd, ihn mit vielen derselben Musiker aufnahmen.

Moore sah das Cover mit gemischten Gefühlen. Denn vor allem viele junge Leute glaubten damals, er stamme im Original von den Blues Brothers, sagte Moore einmal. Mit seinem Partner Prater überwarf sich Moore und verklagte ihn, weil er mit einem anderen Sänger als New Sam & Dave durch die USA tourte. Prater starb 1988 bei einem Verkehrsunfall in Georgia.

Moore hinterlässt seine Frau Joyce, eine Tochter und zwei Enkel.