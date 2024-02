Hollywood "Oppenheimer" gewinnt bei SAG-Awards Stand: 25.02.2024 08:30 Uhr

Auch bei der Preisverleihung der Screen Actors Guild hat der Film "Oppenheimer" abgeräumt. Damit festigt er seinen Favoriten-Status für die anstehenden Oscars. Lily Gladstone wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Die Film-Biografie "Oppenheimer" hat mit einem weiteren Triumph bei den Preisen der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) ihren Erfolgskurs fortgesetzt.

Das Drama von Regisseur Christopher Nolan über den Erfinder der Atombombe gewann am Abend bei der Verleihung der Screen Actors Guild Awards in Los Angeles den Hauptpreis für das beste Schauspielensemble.

Außerdem wurde Cillian Murphy, der in dem Film den US-Physiker Robert Oppenheimer verkörpert, als bester Hauptdarsteller geehrt und setzte sich damit gegen Bradley Cooper ("Maestro") und Paul Giamatti ("The Holdovers") durch. Robert Downey Jr. wurde für seine Darbietung in "Oppenheimer" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Preise für Lily Gladstone und Da'Vine Joy Randolph

Als beste Hauptdarstellerin wurde Lily Gladstone für ihre Rolle in dem Kriminalthriller "Killers of the Flower Moon" von Regie-Legende Martin Scorsese ausgezeichnet.

Mit ihr waren Margot Robbie ("Barbie"), Annette Bening ("Nyad"), Carey Mulligan ("Maestro") und Emma Stone ("Poor Things") nominiert. Golden-Globe-Preisträgerin Da'Vine Joy Randolph gewann für ihre Rolle in der Tragikomödie "The Holdovers" den Preis als beste Nebendarstellerin.

"Succession" und "The Bear" ausgezeichnet

In der Sparte Fernsehen gewannen die Ensembles der Serien "Succession" und "The Bear". Als beste Schauspielerin in einer Dramaserie wurde Elizabeth Debicki für ihre Verkörperung von Prinzessin Diana in der Serie "The Crown" ausgezeichnet.

Pedro Pascar bekam den Preis für den besten Schauspieler in einer Dramaserie für seine Rolle in der Videospielserie "The Last of Us".

Gradmesser für Oscar-Verleihung

Die SAG-Filmpreise gelten als wichtiger Indikator für die Oscars, die in diesem Jahr am 10. März vergeben werden. In den vergangenen Jahren hatten Filme wie "Parasite", "CODA" and "Everything Everywhere All at Once" den Oscar für den besten Film gewonnen, nachdem sie bei den Screen Actors Guild Awards den Hauptpreis für das beste Ensemble gewonnen hatten.

"Oppenheimer" gilt schon seit geraumer Zeit als Favorit für die Oscar-Verleihung und ist bei den Academy Awards in 13 Kategorien nominiert. Vor einer Woche räumte der Blockbuster mit einem Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde Dollar bereits bei den britischen Bafta-Filmpreisen ab und gewann sieben Preise. Bei der Verleihung der Golden Globes hatte "Oppenheimer" im Januar fünf Preise eingeheimst.