Ausschreitungen in Peru Mindestens 17 Tote bei Protesten Stand: 10.01.2023 11:41 Uhr

Nach der Absetzung des peruanischen Präsidenten Castillo im Dezember kommt das Land nicht zur Ruhe. Bei Protesten gegen die Interimsregierung wurden an einem Flughafen im Süden Perus nun mindestens 17 Menschen getötet.

In Peru sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen und 68 verletzt worden. Ein Vertreter des peruanischen Ombudsmanns sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es zu den tödlichen Zusammenstößen am Montag rund um den Flughafen von Juliaca gekommen sei. Die Großstadt liegt in der bei Touristen beliebten Region Puno im Südosten des Landes.

Demonstranten hatten versucht, den Flughafen zu besetzen. Die Todesopfer wiesen Schussverletzungen auf, erklärte ein Vertreter eines Krankenhauses in Juliaca. Unter den Toten sind nach Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums mindestens zwei Teenager. Im Flughafen von Juliaca saßen nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zudem 28 verletzte Polizisten fest, die nicht in Sicherheit gebracht werden könnten.

"Gnadenloser Angriff auf die Polizei"

"Mehr als 9000 Menschen" hätten sich dem Flughafen Juliaca genähert, sagte der peruanische Regierungschef Alberto Otárola vor Journalisten. Etwa 2000 von ihnen hätten einen "gnadenlosen Angriff auf die Polizei und die Einrichtungen" gestartet und dabei "improvisierte Waffen eingesetzt", sagte er. Es sei eine "extreme Situation" gewesen.

Ein Demonstrant sagte AFP zufolge, die Polizisten hätten auf die Protestierenden geschossen. Es war bereits der zweite Besetzungsversuch des Flughafens binnen weniger Tage.

Proteste nach Verhaftung des Ex-Präsidenten

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo am 7. Dezember von landesweiten Unruhen erschüttert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen Putschversuch vor. Außerdem laufen Ermittlungen wegen Korruption gegen ihn und seine Frau.

Der ehemalige Dorfschullehrer und Gewerkschafter hatte bei seinem Amtsantritt im Juli 2021 soziale Reformen angekündigt. Seine Amtszeit war jedoch von häufigen Kabinettswechseln sowie dem permanenten Machtkampf mit dem Parlament geprägt. Dennoch solidarisieren sich soziale und politische Organisationen seit Wochen mit Castillo und fordern den Rücktritt der Übergangspräsidentin Dina Boluarte. Ferner verlangen sie, dass das Parlament aufgelöst wird und unverzüglich Neuwahlen stattfinden.

Einschließlich der Todesopfer am Flughafen Juliaca sind im Zuge der Proteste bereits 39 Menschen bei den Protesten getötet worden. Die an Bolivien grenzende Region Puno ist ein zentraler Schauplatz der Proteste. Am vergangenen Mittwoch war dort ein Generalstreik ausgerufen worden.