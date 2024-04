Im Alter von 76 Jahren O.J. Simpson ist gestorben Stand: 11.04.2024 18:11 Uhr

Der ehemalige US-Footballstar O.J. Simpson ist laut seiner Familie an einer Krebserkrankung gestorben. Simpson wurde in den 1990er-Jahren wegen Doppelmords angeklagt - und nach einem aufsehenerregenden Prozess freigesprochen.

Der vor drei Jahrzehnten in einem weltweit aufsehenerregenden Prozess vom Mordverdacht freigesprochene Ex-US-Footballstar O.J. Simpson ist gestorben.

Simpson starb gestern im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie im Onlinedienst X mitteilte. "Am 10. April ist unser Vater Orenthal James Simpson seinem Kampf gegen den Krebs erlegen", erklärte die Familie. Simpsons Anwalt bestätigte die Nachricht zudem gegenüber dem Online-Portal "TMZ".

Aufsehenerregender Mordprozess

Simpson war 1994 am Ende einer live im Fernsehen gezeigten Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden, nachdem die blutüberströmten Leichen seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihres Freundes Ron Goldman in Los Angeles gefunden worden waren. 1995 wurde Simpson in dem von gewaltigem Medienwirbel begleiteten Indizienprozess von dem Vorwurf freigesprochen, seine Ex-Frau und Goldman erstochen zu haben.

In einem späteren Zivilverfahren wurde Simpson aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (nach heutigem Wert 31,3 Millionen Euro) verurteilt.

Im Gefängnis landete Simpson dann doch - allerdings wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf Händler von Sportsouvenirs in Las Vegas. 2017 wurde er nach neun Jahren Haft vorzeitig entlassen. Seitdem lebte Simpson, der zweimal verheiratet war und fünf Kinder hatte, in Las Vegas ein Leben fernab der Öffentlichkeit.

Geboren wurde Orenthal James - "O.J." - Simpson am 9. Juli 1947 in San Francisco. Schon als Kind zeigte sich sein sportliches Talent und bald stellte er an der renommierten University of Southern California Rekorde auf. Als Profi schaffte er es in die Football-Liga NFL und war für die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills erfolgreich.

Nach dem Ende seiner Karriere wurde der als charismatisch geltende Simpson zum Sympathieträger, spielte in Filmen und Fernsehserien mit und kommentierte auch Sportereignisse - bis 1994, als der Mordprozess startete.