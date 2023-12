Nachruf Ryan O´Neal ist tot Trauer um Star aus "Love Story" Stand: 09.12.2023 09:47 Uhr

Zwei Liebesdramen machten Ryan O'Neal berühmt: Millionen liebten ihn in der Rolle des Olivers im Film "Love Story". Im realen Leben machte seine Beziehung zu Farrah Fawcett Schlagzeilen. Im Alter von 82 Jahren ist O'Neal nun gestorben.

Vor mehr als 50 Jahren eroberte "Love Story" die Kinos dieser Welt, eine Liebesgeschichte zwischen dem Collegestudenten Oliver, gespielt von Ryan O'Neal, und seiner großen Liebe Jennifer, dargestellt von Ali MacGraw, die er gegen den Willen seines Vaters heiratet.

"Liebe bedeutet, sich niemals entschuldigen zu müssen", heißt das berühmte Zitat aus dem Film, den manche Kinofans als das ultimative Liebesdrama bezeichneten. 50 Jahre später, im Februar 2021, wurden MacGraw und O´Neal auf dem Hollywood Walk of Fame mit ihrem eigenen Stern geehrt. O´Neal sagte gerührt, dass er sich das habe nie träumen lassen:

Ich bin in der Gegend um den Walk of Fame aufgewachsen, kam hierher, um Ärger zu suchen und Mädchen. Wer hätte gedacht, dass ich einen Stern bekommen würde? Ich dachte, ich ende eher im Knast.

Ryan O'Neal und Ali MacGraw in einer Filmszene des Films "Love Story" (1970).

Neidisch auf den Oscar der Tochter

Nach "Love Story" folgte der Film "Paper Moon" von Peter Bogdanovich, in dem auch O´Neals Tochter Tatum mitspielte. Für den Film gewann seine Tochter einen Oscar - mit zehn Jahren - und war damit die jüngste Oscar-Gewinnerin aller Zeiten. In ihrer Biografie schrieb sie, dass ihr Vater Ryan damals neidisch auf ihren Oscar gewesen sei - er soll sogar handgreiflich geworden sein.

Eine Familienfehde zwischen Tatum und ihrem Vater lieferte den Boulevardzeitungen immer wieder Futter. Dazu kamen Festnahmen wegen Drogenbesitz und Handgreiflichkeiten. 2011 versöhnten sich Vater und Tochter ganz offiziell. Nicht nur Familiengeschichten, auch viele Frauengeschichten beschäftigten die Klatschblätter.

Ryan O'Neal und Farrah Fawcett waren 17 Jahre zusammen.

"Love Story" mit Farah Fawcett

Zwei Ehen hatte er hinter sich, aus der drei Kinder hervorgingen. Mit der Schauspielerin Farah Fawcett führte er eine On-Off-Beziehung. Als Fawcett an Krebs erkrankte, sagte er, er wolle sie heiraten. Doch Fawcett, mit der er 17 Jahre zusammen war, starb nur eine Woche nach seinem Heiratsantrag an den Folgen ihrer Erkrankung. Viele Fans fühlten sich an das Schicksal des Pärchens aus "Love Story" erinnert.

In den vergangenen Jahren war O´Neal von schweren Krankheiten gezeichnet: Leukämie und Prostatakrebs. Sein Sohn Patrick bestätigte den Tod seines Vaters auf Instagram. Dort schrieb er: "Ryan war ein sehr großzügiger Mann, der jahrzehntelang immer da war, um seinen Lieben zu helfen. Dieselben Menschen sind heute untröstlich und werden es noch lange sein."