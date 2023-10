Medienberichte "Friends"-Star Matthew Perry gestorben Stand: 29.10.2023 03:42 Uhr

Nach Berichten von US-Medien ist Matthew Perry im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Rolle des sarkastisch-witzigen Chandler Bing in der Kultserie "Friends" machte den US-Schauspieler in den 1990er Jahren berühmt.

Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden. Laut "LA Times" und der Promi-Website "TMZ", die zuerst über Perrys Tod berichteten, gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen.

In den 1990er Jahren wurde Perry durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt. "Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer.

Zum Ende der extrem populären Serie bekamen die Schauspieler eine Million US-Dollar pro Folge bezahlt. Im Jahr 2021 gab es eine Wiedervereinigung der sechs Hauptdarsteller in einer Spezialfolge.

Matthew Perry (Mitte) mit seinen "Friends"-Co-Stars Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston und David Schwimmer.

Jahrelange Medikamenten- und Drogenabhängigkeit

Perry litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und verbrachte mehrere Aufenthalte in Entziehungskliniken. In seinen vergangenes Jahr erschienenen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" schrieb der Schauspieler, er seit 65 Mal durch den Entzug gegangen und habe rund neun Millionen US-Dollar ausgegeben, um nüchtern zu werden.

Der Schauspieler wurde im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf, bevor er nach Los Angeles zog. Neben "Friends" spielte Perry in Filmen wie "Fools Rush In - Herz über Kopf" an der Seite von Salma Hayek oder "Keine Halben Sachen" mit Bruce Willis mit.

"TMZ" berichtete, dass beim Fund von Perrys Leiche keine Drogen gefunden worden seien. Demnach wurde der Schauspieler von einem Mitarbeiter gefunden.