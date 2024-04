Los Angeles Diebe erbeuten Millionen aus Geldspeicher Stand: 05.04.2024 12:13 Uhr

Es klingt nach dem Hollywood-Film "Ocean's Eleven": In Los Angeles haben Diebe am Ostersonntag aus einem Geldspeicher etwa 30 Millionen Dollar gestohlen. Der Coup wurde erst am Montag entdeckt.

Diebe haben aus einem Geldspeicher im US-Bundesstaat Kalifornien bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Zu dem spektakulären Einbruch kam es am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley, wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird. Das teilte Elaine Morales von der Polizei in Los Angeles laut der "Los Angeles Times" mit.

Die Täter seien über das Dach des Geldspeichers in das Gebäude gelangt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Dabei konnten sie das Auslösen der hochmodernen Alarmanlage vermeiden und hätten sich so Zugang zu einem Tresor in dem Gebäude verschafft.

"So unglaublich, dass man es nie vermuten würde"

Der Diebstahl sei erst am Montag bemerkt worden, als Angestellte den Speicher geöffnet hätten. Die Bundesbehörde FBI ermittelt gemeinsam mit der Polizei in Los Angeles. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Der komplexe Diebstahl scheine das Werk einer erfahrenen Bande zu sein, berichtete die "Los Angeles Times". Der TV-Sender ABC News zitierte einen Mitarbeiter des Geldspeichers mit den Worten, es sei "so unglaublich, dass man es nie vermuten würde".

Einige große Diebstähle in der Region

Es soll sich um einen der größten Bargeld-Raubzüge in der Geschichte von Los Angeles handeln. Das Verbrechen reiht sich allerdings in eine Serie großer Diebstähle in der Region von Los Angeles im Süden von Kalifornien ein. So stahlen vor zwei Jahren Diebe Juwelen im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar aus einem Laster, der an einer Raststätte geparkt war. Im Juli schnitt ein Mann ein Loch in die Decke eines noblen Weinladens und stahl Burgunder- und Bordeaux-Weine im Wert von 600.000 Dollar.

Nach Angaben der "Los Angeles Times" ereignete sich der bis dahin größte Bargelddiebstahl der Stadt 1997, als 18,9 Millionen Dollar aus einem gepanzerten Speicher entwendet wurden. Damals wurden die Diebe gefasst.