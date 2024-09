Hitzewelle in Kalifornien Gewaltige Waldbrände wüten um Los Angeles Stand: 12.09.2024 10:52 Uhr

Im Großraum Los Angeles haben sich drei Waldbrände rasant ausgeweitet. Die Flammen zogen über ganze Landstriche hinweg. Behörden ordneten für mehrere Ortschaften Evakuierungen an.

Bei Los Angeles sind mehrere Regionen von drei großen Waldbränden betroffen. Wie die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilten, erfasste das sogenannte Bridge Fire im Norden von Los Angeles die Ortschaften Wrightwood und Mount Baldy sowie ein Skigebiet. Mindestens 33 Häuser und mehrere Ferienhäuser wurden zerstört. Die Behörden ordneten umfangreiche Evakuierungen an.

"Wir leben in der Schlucht. Das Feuer kam direkt dorthin und wir konnten nichts mitnehmen", sagte eine Anwohnerin im Lokalsender KTLA. "Ich habe nur die Hunde rausgeholt. Unser Haus wird brennen." Ein AFP-Journalist berichtete in Wrightwood von verkohlten Überresten von Häusern und Fahrzeugen.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag im Angeles National Forest nördlich von Los Angeles ausgebrochen und hatte bis Dienstag eine Fläche von 1.600 Hektar erfasst. In der darauffolgenden Nacht breitete sich das Feuer dann sehr schnell aus: Mittwochnachmittag brannten schon 49.000 Hektar.

Das sogenannte Bridge Fire hinterlässt Verwüstung - auch in den Wäldern Kaliforniens.

Feuer wüten im San Bernardino County

Die Flammen brannten sich durch dichtes Unterholz und griffen dann auf Wrightwood im Bezirk San Bernardino County und das Skigebiet Mountain High über. Ein weiteres Feuer, das Line Fire, richtete in dem Skigebiet offenbar nur geringe Schäden an.

Alle großen Lifte und Gebäude hätten mit geringem oder gar keinem Schaden den Brand überstanden, erklärten die Betreiber. Die Polizei im San Bernardino County nahm nach eigenen Angaben einen Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest.

Der Sheriff von Los Angeles County, Robert Luna, sagte, in einem abgelegenen Gebiet bei Mount Baldy seien drei Menschen, darunter einer seiner Stellvertreter, von Flammen eingeschlossen worden. Die angelaufene Rettungsaktion werde durch dichten Rauch und blockierte Straße erschwert.

600 Feuerwehrleute im Orange County im Einsatz

Am Dienstag hatten die Flammen eines seit Montag lodernden Brandes die Umgebung eines Flugplatzes rund eine Autostunde südlich von Los Angeles im Orange County erreicht.

Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das sogenannte Airport Fire mittlerweile mehr als 8.900 Hektar Land und beschädigte einige Häuser. Sieben Menschen wurden demnach verletzt. Mehr als 600 Feuerwehrleute seien am Boden mit Unterstützung aus der Luft im Einsatz. Was das Airport Fire entfachte, war von offizieller Seite bisher nicht bekannt.

Das Feuer im Orange County griff auch auf den Berg Santiago Peak über, auf dem mehrere Funktürme stehen. Die Masten blieben aber offenbar weitgehend unbeschädigt. Mehrere Ferienorte in den Bergen wurden evakuiert und Zufahrtsstraßen gesperrt.

Große Hitze in der Region

Wie der US-Sender CBS mit Verweis auf die zuständige Kontrollbehörde berichtete, verschlechterten die Brände die Luftqualität im Süden Kaliforniens. Demzufolge sei auf dem Gefahren-Index ein bedrohliches Hoch weit über einem akzeptablen Level erreicht worden.

Waldbrände verursachen jedes Jahr in Kalifornien große Zerstörung an Wäldern und auch Wohngebieten. In den vergangenen Tagen herrschte große Hitze in der Region. Angesichts des Klimawandels warnen Experten, dass Feuer häufiger auftreten und mehr Zerstörungskraft entfalten.