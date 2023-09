Nach zwei Jahrhunderten "Ausgestorbene" Baumart wiederentdeckt Stand: 20.09.2023 15:18 Uhr

In Brasilien wurde eine seit fast 200 Jahren für ausgestorben gehaltene Baumart wiederentdeckt - am Rande einer Millionenmetropole. Nun wollen Forscher ein Zuchtprogramm starten.

Wissenschaftler haben eine Baumart in Brasilien wiederentdeckt, die seit fast 200 Jahren als ausgestorben galt. Die Ilex sapiiformis genannte Pflanze wurde in einer Großstadt des Bundesstaats Pernambuco gefunden. Der auch als Ilex von Pernambuco bekannte Baum wird acht bis zwölf Meter hoch.

Bei einer Expedition im März wurden gleich vier Exemplare des Baums am Ufer eines kleinen Flusses in der Stadt Igarassu entdeckt. Igarassu liegt am Rande der Millionenmetropole Recife an der Nordostküste Brasiliens.

Expeditionsleiter will Zuchtprogramm starten

Christina Biggs vom Projekt Re:wild sagte, es sei "unglaublich, dass der Ilex von Pernambuco in einer Metropolregion wiederentdeckt wurde, in der fast sechs Millionen Menschen leben".

Der Leiter der Expedition, Gustavo Martinelli, kündigte an, er und die übrigen Expeditionsteilnehmer wollten nun versuchen, ein Zuchtprogramm für die lange verloren geglaubte Pflanze zu starten.

Zuletzt hatte der schottische Biologe George Gardner die Pflanze im Jahr 1838 wissenschaftlich beschrieben. Danach galt die Pflanzenart als ausgestorben.