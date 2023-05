podcast "Ideenimport" Wie glücklicher lieben? Stand: 12.05.2023 05:00 Uhr

Die Deutschen führen ziemlich unglückliche Beziehungen - so zumindest eine groß angelegte, internationale Studie. In den USA und in Italien sind Paare sehr viel erfüllter. Der "Ideenimport"-Podcast fragt: Was machen die anders?

Leidenschaft und Romantik? Oder eher eine pragmatische aber verbindliche Partnerschaft? Wie Liebesbeziehungen wahrgenommen werden, ist von Mensch zu Mensch und von Kultur zu Kultur unterschiedlich.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben insgesamt 9474 Menschen in 45 Ländern zu ihren Beziehungen und zum Thema Liebe befragt. Das Ergebnis wurde Anfang des Jahres in der Fachzeitung "Nature" veröffentlicht.

Das Forscherteam stellte fest, dass einige Faktoren einen besonderen Einfluss darauf haben, als wie positiv eine Beziehung wahrgenommen wird: die Gleichstellung von Mann und Frau, wie modern eine Gesellschaft ist, wie kollektivistisch sie ist - und die durchschnittliche Jahrestemperatur.

USA: Modernisierung und Gleichstellung begünstigt Liebe

In dem internationalen Liebesranking haben unter anderem die Vereinigten Staaten besonders gut abgeschnitten. "In den USA hat man ein moderneres Rollenverständnis als in anderen Teilen der Welt", erklärt ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles. "Vor allem in Großstädten sind Frauen sehr emanzipiert und begegnen ihren Partnern auf Augenhöhe - auch finanziell."

Diese Gleichstellung führe in gesellschaftlich modernen Ländern dazu, dass Frauen eher selbst wählen, wen sie heiraten möchten und die Liebe bei der Partnerwahl eine große Rolle spielt, so die Autorinnen und Autoren der Studie.

Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau führe in gesellschaftlich modernen Ländern zu einem stärkeren Gefühl von Liebe in Beziehungen, so eine Studie.

Gruppengefühl und warme Temperaturen in Italien

Auch die durchschnittliche Jahrestemperatur soll laut Studie einen Einfluss auf das Liebesleben haben: Je höher die Temperaturen, umso wärmer die Gefühle. Vor allem junge Menschen in Italien nutzten die warmen Temperaturen, um sich mit ihren Partnerinnen und Partnern draußen zu treffen und Zärtlichkeiten auszutauschen.

"In Italien ziehen junge Menschen erst spät von zu Hause aus, im Durchschnitt erst mit 30 Jahren", sagt Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom. "Sex findet daher weniger im Kinderzimmer, sondern oft im Auto, am Strand oder an verlassenen Orten statt."

In ihren Liebesbeziehungen seien die Italienerinnen und Italiener zudem oft nachsichtiger und toleranter mit ihren Partnerinnen und Partnern - auch, weil sie weniger individualistisch dächten und sich eher als Teil einer Gruppe verstünden. Auch das mag einer der Gründe sein, weshalb Italien sehr weit oben auf der internationalen Liebesskala steht.

Ideensuche im tagesschau-Podcast

Für viele Fragen, die im Alltag immer wieder aufkommen, gibt es irgendwo auf der Welt garantiert schon gute Ideen, mögliche Vorbilder und Lösungsansätze: Wie besser mit stark steigenden Energiepreisen umgehen? Was tun, um sich gesünder zu ernähren? Warum leben Menschen in anderen Ländern teils länger?

Der Auslandspodcast der tagesschau sucht und findet sie - zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten in den 30 Auslandsstudios der ARD. "Ideenimport" will den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand weiten und mit frischen Ideen für neuen Input in politischen und gesellschaftlichen Debatten sorgen.

Ideenimport erscheint jeden zweiten Freitag. Sie können den Podcast jederzeit zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Smartphone hören - jeden zweiten Freitagmorgen finden Sie eine neue Folge auf unserer Webseite, in der ARD-Audiothek und auf zahlreichen weiteren Podcast-Plattformen.