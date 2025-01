Umfrage in mehreren Staaten Junge Menschen wissen wenig über den Holocaust Stand: 23.01.2025 08:31 Uhr

Was ist der Holocaust? Wie viele Juden wurden durch das NS-Regime ermordet? Vor allem bei jungen Menschen in den USA und mehreren EU-Ländern zeigen sich einer Studie zufolge bei diesen Fragen deutliche Wissenslücken.

Etwa sechs Millionen Juden wurden Schätzungen zufolge vom nationalsozialistischen Deutschland systematisch verfolgt und ermordet. Doch rund 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schwindet das Wissen um den Holocaust und die Schoah zusehends - vor allem bei der jüngeren Generation. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage der Jewish Claims Conference.

In Frankreich gaben 46 Prozent der Befragten zwischen 18 und 25 Jahren an, noch nie von dem Begriff Shoah gehört zu haben. In Österreich traf das auf 14 Prozent der Altersgruppe zu, in Rumänien 15 Prozent. In Deutschland gab mit 12 Prozent etwa noch jede oder jeder Zehnte an, der Begriff Schoah sei unbekannt.

In diesem Jahr veröffentlichte die Jewish Claims Conference zum ersten Mal einen Index über das vorhandene Wissen zu Holocaust und Schoah, basierend auf einer Umfrage, bei der in acht Ländern etwa 1.000 Teilnehmende befragt wurden. Zu den untersuchten Ländern gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn und Rumänien. Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany, kürzer auch Jewish Claims Conference oder Claims Conference genannt, ist ein Zusammenschluss mehrerer jüdischer Organisationen. Sie wurde 1951 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York.Die Mitglieder setzen sich für Entschädigungen für Holocaust-Überlebende in aller Welt ein. Im vergangenen Jahr verteilte sie nach eigenen Angaben mehr als 535 Millionen US-Dollar an Entschädigungen an mehr als 200.000 Überlebende in 83 Ländern.In diesem Jahr veröffentlichte die Jewish Claims Conference zum ersten Mal einen Index über das vorhandene Wissen zu Holocaust und Schoah, basierend auf einer Umfrage, bei der in acht Ländern etwa 1.000 Teilnehmende befragt wurden. Zu den untersuchten Ländern gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn und Rumänien.

Zahl der ermordeten Juden massiv unterschätzt

In der gleichen Altersgruppe gaben bei der Befragung in Deutschland etwa 40 Prozent an, nicht gewusst zu haben, dass etwa sechs Millionen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. 15 Prozent glaubten, es seien weniger als zwei Millionen gewesen. Zwei Prozent aller in der Bundesrepublik befragten Bürgerinnen und Bürger waren der Auffassung, der Holocaust habe überhaupt nicht stattgefunden.

Insgesamt glaubten in sieben der acht untersuchten Länder mindestens 20 Prozent der Befragten, dass zwei Millionen oder weniger Juden während des Holocausts ermordet wurden. In Rumänien waren es 28 Prozent, nahezu ebenso viele mit 27 Prozent in Ungarn und in Polen gaben das 24 Prozent der Teilnehmenden der Umfrage an.

In fast allen Ländern, in denen die Umfrage im vergangenen November durchgeführt worden war, herrschte bei der Hälfte oder einer Mehrheit der Befragten die Sorge, dass sich etwas wie der Holocaust wiederholen könnte. Vor allem in den USA äußerte eine Mehrheit von 76 Prozent diese Angst. In Großbritannien waren es 69 Prozent, in Frankreich 63 Prozent und in Österreich 62. In Deutschland gaben 61 Prozent der Teilnehmenden an, dass bei ihnen diese Sorge bestehe.

Zentralrat der Juden alarmiert über Unwissenheit

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigte sich alarmiert über die Ergebnisse der Umfrage. "Der besorgniserregende Anstieg antisemitischer verbaler und körperlicher Gewalt, den wir in Deutschland beobachten, hat seine Wurzeln zu einem großen Teil in der Desinformation und dem Mangel an Informationen über den Holocaust", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Studie zeige die Dimension des fehlenden Wissens, insbesondere mit Blick auf junge Erwachsene. Politik, Bildung und Medien müssten gemeinsam gegensteuern.

In Deutschland planen mehrere Gedenkstätten anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar besondere Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr hatten viele der Gedenkstätten eine anhaltend hohe Zahl an Besucherinnen und Besucher verzeichnet, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur epd ergab. Das gilt etwa für die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg, die 2024 fast eine halbe Million Besucher und Besucherinnen zählte. Auch die KZ-Gedenkstätte Dachau in Bayern, die mehr als 900.000 Menschen besuchten, sprach von einem "stetig steigenden Interesse". Das Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verzeichnete 2024 hingegen einen Besucherrückgang um knapp 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Zentrum war mit knapp 1,63 Millionen Gästen im vergangenen Jahr aber der am meisten besuchte Ort des Gedenkens und der Information über das Nazi-Regime.

Kaum noch lebende Zeitzeugen

Das Bemühen, über die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust zu informieren, wird durch die schwindende Zahl der Zeitzeugen erschwert. Schätzungen der Claims Conference leben heute weltweit noch etwa 245.000 jüdische Holocaust-Überlebende in mehr als 90 Ländern. Mit 49 Prozent lebt ein Großteil von ihnen demnach in den USA. Fast alle der Zeitzeugen erlebten die Ereignisse als Kinder.