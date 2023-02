Verleihung in Los Angeles Beyoncé bricht den Grammy-Rekord Stand: 06.02.2023 05:56 Uhr

32 Grammys - so viele Musikpreise wie Beyoncé hat sonst niemand. Bei der Verleihung in Los Angels erhielt die Sängerin vier weitere goldene Grammophone. Der Preis für das Album des Jahres geht an Harry Styles.

US-Sängerin Beyoncé hat bei der diesjährigen Grammy-Verleihung in Los Angeles vier Grammys erhalten. Damit hat die Künstlerin 32 Grammys - mehr als jeder andere Preisträger bisher. Beyoncé löste damit den 1997 verstorbenen Dirigenten Georg Solti ab, der mit 31 Grammys bisher Rekordhalter war.

Die in neun Kategorien nominierte 41-Jährige erhielt unter anderem den begehrten Grammy für das beste Dance/Electronic Album für ihr Werk "Renaissance". "Ich versuche, nicht zu emotional zu sein (...) und diesen Abend einfach nur zu genießen", sagte Beyoncé bei der Preisverleihung. "Ich möchte meinen Eltern danken, meinem Vater und meiner Mutter, die mich geliebt und gefördert haben", fügte sie hinzu. "Ich danke meinem wundervollen Ehemann und meinen drei wundervollen Kindern, die zu Hause sind und zugucken."

Album des Jahres von Harry Styles

Das Album des Jahres kommt jedoch von Harry Styles. Er bekam die Auszeichnung für "Harry’s House". Der Preis für die Aufnahme des Jahres ging an Lizzo: Für ihren Song "About Damn Time" wurden Lizzo und ihr Produzententeam ausgezeichnet. Sie setzten sich dabei unter anderem gegen "As It Was" von Harry Styles, "Break my Soul" von Beyoncé und "The Heart Part 5" von Kendrick Lamar durch.

"In einer Welt voller Dunkelheit und viel gruseligem Scheiß will ich daran glauben, dass Menschen von Natur aus gut sind", sagte Lizzo in ihrer Dankesrede. Die 34-Jährige engagiert sich für Diversität, Gleichstellung und ein positives Körperbild.