US-Schauspieler Oscar-Gewinner Louis Gossett gestorben Stand: 29.03.2024 16:33 Uhr

Er war der erste Schwarze, der mit einem Oscar für die beste Nebenrolle ausgezeichnet wurde. Jetzt ist Louis Gossett Jr. im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Schauspieler und Aktivist setzte sich gegen Rassismus ein - auch in Hollywood.

Der Schauspieler Louis Gossett Jr., der als erster Schwarzer einen Oscar für die beste Nebenrolle erhielt, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte in einem Statement den Tod Gossetts, ohne die Todesursache zu nennen. "Mit tiefstem Bedauern müssen wir bestätigen, dass unser geliebter Vater heute Morgen verstorben ist", teilten seine Angehörigen mit. "Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen für ihr Beileid bedanken. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit."

Gossett, der auch Produzent, Regisseur, sozialer Aktivist und Gründer der "Eracism Foundation" zur Bekämpfung von Rassismus war, starb in einem Rehabilitationszentrum in Santa Monica (Kalifornien), berichtete die Washington Post.

Gossett gewann einen Oscar und einen Emmy

Gossetts lange und bemerkenswerte Karriere begann in den 1950er-Jahren im Theater, bevor er in TV- und Kinoproduktionen auftrat. Mit einem Basketball- und Schauspiel-Stipendium besuchte Gossett die renommierte New York University. Er nahm gemeinsam mit Marilyn Monroe, Martin Landau und Steve McQueen Schauspielunterricht.

Erste Erfolge folgten schnell. Gossett wurde für sieben Emmys nominiert - den Preis gewann er schließlich 1977 mit der TV-Produktion "Roots", die die Brutalität der Sklaverei darstellt.

Den Oscar erhielt der Schauspieler 1983 für seine Rolle als Sergeant Emil Foley in "Ein Offizier und Gentleman" mit Richard Gere in der Hauptrolle - 19 Jahre nachdem Sidney Poitier als erster Schwarzer überhaupt mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet wurde. "Mehr als alles andere war es eine große Bestätigung meiner Position als schwarzer Schauspieler", schrieb Gossett in seinen Memoiren. Die Auszeichnung habe allerdings nichts daran geändert, dass er vor allem für Nebenrollen gebucht wurde.

Rassismus-Erfahrungen in Hollywood

Als Schwarzer Schauspieler machte Gossett zahlreiche Rassismus-Erfahrungen. In seinen Memoiren berichtete er unter anderem, wie er nach einem nächtlichen Spaziergang in Beverly Hills angehalten und mit Handschellen an einen Baum gefeselt wurde. Auch die ungleiche Bezahlung von weißen und schwarzen Schauspielern machte der Oscar-Preisträger zum Thema. Offen sprach er über seine Schwierigkeiten, zu Beginn seiner Karriere einen Job in Hollywood zu finden und über seine Verbitterung über die Diskriminierung und seinen erfolgreichen Kampf gegen die eigene Alkohol- und Drogensucht.

Der Schauspieler war dreimal verheiratet und hat zwei Söhne. 2010 wurde bei Gossett Prostatakrebs diagnostiziert, er machte seine Erkrankung öffentlich - auch, um andere afroamerikanische Männer zu ermutigen, sich untersuchen und behandeln zu lassen.