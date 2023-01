Im Haus von US-Präsident Biden Ermittler finden weitere Dokumente Stand: 22.01.2023 02:48 Uhr

Mitarbeiter des US-Justizministerium haben das Privathaus von US-Präsident Biden durchsucht - und weitere geheime Unterlagen entdeckt. Es ist nicht der erste Fund, trotzdem gibt sich der Präsident gelassen.

Im Privathaus von US-Präsident Joe Biden sind weitere als Verschlusssache eingestufte Unterlagen gefunden worden. Mitarbeiter des US-Justizministeriums hatten am Freitag das Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware durchsucht und sechs weitere Dokumente entdeckt, wie Bidens Anwalt Bob Bauer erklärte.

"Das Justizministerium hat Materialien beschlagnahmt, die seiner Meinung nach in den Rahmen seiner Ermittlung fallen, darunter sechs Dokumente mit vertraulicher Kennzeichnung". sagte Bauer. Ein Teil der Dokumente soll aus Bidens Zeit als Vizepräsident stammen, die restlichen aus seiner Zeit als Senatsabgeordneter.

Sonderermittler eingesetzt

In den letzten Wochen waren mehrfach vertrauliche Regierungsunterlagen in Bidens Besitz gefunden worden. Zunächst in einem früher von ihm genutzten Büro, dann auch in Privaträumen in Delaware und Washington. Einige dieser Funde hatte das Weiße Haus erst eingeräumt, als Medien darüber berichteten.

Mittlerweile untersucht ein Sonderermittler den Fall. "Wir kooperieren vollumfänglich und freuen uns darauf, diese Sache schnell zu klären", sagte Biden bei einem Besuch in Kalifornien auf Reporterfragen.

"Ich denke, Sie werden herausfinden, dass da nichts ist." Es habe sich herausgestellt, dass "eine handvoll Unterlagen an der falschen Stelle abgelegt" worden seien, sagte der US-Präsident. Das Weiße Haus betonte immer wieder, dass Bidens Anwälte die Dokumente unverzüglich an das Nationalarchiv übergeben hätten, das für die Aufbewahrung zuständig ist.

Auch bei Trump Dokumente gefunden

Heikel ist der Fall für Biden auch, weil er zu Vergleichen mit Ex-US-Präsident Donald Trump einlädt: Auf dessen Anwesen in Florida hatten Ermittler Hunderte Geheimdokumente gefunden. Auch hier wurde ein Sonderermittler eingesetzt.