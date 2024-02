Versteigerung in New York Schrille Souvenirs vom Rocketman Stand: 21.02.2024 18:09 Uhr

Elton John ist eine der schillerndsten Figuren der Musikgeschichte. Der Popstar besitzt unzählige extravagante Kunstgegenstände. Das Auktionshaus Christie's stellt nun einige zum Verkauf.

Lachend kommen die New Yorker Art-Direktorin Iris und der Fotograf Steven aus einem dunklen Raum. Am Eingang warnt ein Schild: Exponate nur für Erwachsene geeignet. Iris erzählt, sie habe viele Fotos gemacht. Frivol, schrill und bunt ist es in den unteren Räumen der zweiwöchigen Ausstellung zur Elton-John-Auktion bei Christie's in New York. Sie seien eigentlich gar keine großen Elton-John-Fans, sagen sie. Aber die Kunst, die sie hier umsonst sehen könnten, sei eine einmalige Chance. Bald würde alles einzeln bei den Käufern landen.

An der Wand hinter den beiden leuchtet in neon-lila und übergroß der Schriftzug "Horny", grob übersetzt "erregt". Das Objekt besteht aus Glasrohr, Holz und Metall mit elektrischer Verkabelung. Mit fast drei Meter Länge wäre es ein Hingucker in jeder Bar oder Wohnung. Das Auktionshaus schätzt seinen Verkaufspreis auf 1.000 bis 1.500 US-Dollar. Ein echter Keith Haring soll 300.000 bis 500.000 US-Dollar einbringen; ein dreiteiliger Banksy eine Million bis eineinhalb Millionen US-Dollar.

Die Peachtree Road als Ort der Inspiration

1991 kaufte Elton John ein Appartement an der Peachtree Road in Atlanta. Ursprünglich als Quartier für seine US-Tourneen gedacht, wurde es schnell ein besonderer Ort für ihn. Nach Jahren voller Drogen und Alkohol, nach Entzug und Therapie erfand er sich dort neu. Dort standen, hingen und lagen viele seiner wertvollen Kunstgegenstände. Dort habe er auch das gleichnamige Album geschrieben, so Elton John in einem Film zur Auktion. Der Künstler, der unter anderem durch seinen Welthit "Rocketman" bekannt ist, sagt dort über die Peachtree Road:

Elton John Ich hoffe, dass die Besucher denken, oh mein Gott, er mag so viele verschiedene Dinge … und genau das hat meine Wohnung in Atlanta ausgemacht. Sie ist meine Höhle gewesen, voller Dinge, die ich einfach liebe.

Sein Mann David Furnish - mit dem er zwei Söhne hat - erinnert sich in dem Film: In Atlanta habe Eltons Odyssee als Sammler zeitgenössischer Kunst begonnen. Nüchtern und mit klarem Blick habe Elton John die Welt mit anderen Augen gesehen und ihn hätten Dinge ganz anders angesprochen.

Seidenhemden von Versace

Seitdem bereichern Kunst, Schmuck und vor allem die Fotografie das Leben des britischen Musikers und Komponisten. Weil Elton John wie besessen immer mehr kauft, sind bald auch vier Nachbarwohnungen in seinem Besitz. Dort erfreut er sich in dieser Zeit täglich im Vorbeigehen an seinen Schätzen.

Kreativen Input bekommt er damals auch von seinem guten Freund, dem Designer Gianni Versace. Dessen Seidenhemden in Knallfarben mit Gold und großen Mustern machen ihn süchtig. Von denen habe er nur die Hälfte getragen, so Elton John in dem Film. Er habe sie lediglich aufhängen wollen. Es sei wie eine Kunstinstallation mit Hemden gewesen und hätte so schön ausgesehen. Nun kommen fünf dieser Hemden als Set für mindestens 2.000 bis 2.500 Dollar unter den Hammer.

Elton John mochte vor allem Anzüge mit knalligen Farben.

Die bunten Hemden, die teuren Kunstwerke - all das interessiert Iraqly nicht. Der junge Mann steht staunend vor einem schwarz-gelackten Yamaha-Flügel, der vor blau-schimmernden Mosaikwänden glänzt. Iraqly ist ganz bewegt und macht lauter Videos. Das sei sehr exklusiv und sehr besonders, es sei Eltons Johns Klavier. Seine Musik werde für immer bleiben und er habe so viel für die Menschen getan und ihr Leben verändert. Besonders für die LGBTQ-Community.

An der Wand daneben verrät ein kleines Schild den geschätzten Wert des Flügels: 30.000 bis 50.000 Dollar. Der Erlös der Auktion geht übrigens an die Elton-John-Aids-Stiftung, die im Jahr 1992 gegründet wurde. Das Jahr, in dem sich Elton John als homosexuell geoutet hatte.