eilmeldung Trauer um US-Regisseur David Lynch mit 78 Jahren gestorben Stand: 16.01.2025 19:56 Uhr

Er wurde durch legendäre Werke wie "Twin Peaks", "Blue Velvet" und "Mulholland Drive" bekannt. Jetzt ist der Regisseur David Lynch im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab seine Familie bekannt.

Der Filmemacher David Lynch, der für seine einzigartig düstere Vision in Filmen wie "Blue Velvet" und "Mulholland Drive" und der Fernsehserie "Twin Peaks" gefeiert wurde, ist wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag gestorben. Seine Familie gab den Tod in einem Facebook-Post bekannt.

"Es hinterlässt eine große Lücke in der Welt, da er nun nicht mehr unter uns weilt", hieß es in dem Post. "Aber, wie er zu sagen pflegte: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch.'" Die Todesursache und Lynchs letzter Aufenthaltsort wurden nicht genannt. Lynch hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass er an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet.

Durchbruch mit "Eraserhead"

Der 1946 im US-Bundesstaat Montana geborene Lynch hatte in den 1970er-Jahren mit dem surrealen Film "Eraserhead" seinen Durchbruch gehabt. Seine Veröffentlichungen reichten von dem Neo-Noir-Film "Mulholland Drive" über den Gothic-Film "Blue Velvet" bis hin zu der exzentrischen Serie "Twin Peaks".

Zu seinen weiteren Filmen gehören die Kriminalgeschichte "Wild at Heart", die bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, das Sci-Fi-Epos "Der Wüstenplanet" und das biografische Drama "Der Elefantenmensch". 2019 erhielt Lynch einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.