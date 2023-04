Datenleck bei Geheimdokumenten FBI nimmt Verdächtigen fest Stand: 13.04.2023 21:16 Uhr

Im Zusammenhang mit den geleakten US-Geheimdienstdokumenten hat das FBI einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll die Dokumente aus einer Militärbasis geschmuggelt und im Internet veröffentlicht haben.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI im Bundesstaat Massachusetts einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter des Militärs. Das sagte US-Justizminister Merrick Garland. CNN zeigte Bilder von der Festnahme im Fernsehen.

US-Medien hatten zuvor erste Details zu den Ermittlungen veröffentlicht. Demnach handelt es sich um einen 21 Jahre alten Militärmitarbeiter aus dem Bundesstaat Massachusetts. Es sei ein Angehörigen der Nationalgarde, der eine Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet habe. Den Berichten zufolge soll es sich bei dem Festgenommenen um diesen Mann handeln.

Abschriften und Fotos in Chat-Gruppe geteilt

Die "Washington Post" hatte unter Berufung auf Mitglieder der Gruppe ausführlich über den jungen Mann mit dem Spitzenamen "OG" berichtet. Später identifizierte die Zeitung ihn ebenfalls mit seinem bürgerlichen Namen. Er habe die brisanten Unterlagen zunächst als Abschriften mit der Chat-Gruppe geteilt und später dort Fotos von ausgedruckten Dokumenten hochgeladen.

Die "New York Times" schrieb, Details der Inneneinrichtung aus dem Elternhaus des 21-Jährigen, die auf Familienfotos in sozialen Medien veröffentlicht worden seien, stimmten mit Details am Rand einiger Fotos der veröffentlichten Geheimdokumente überein.

Geheimdokumente kursieren seit Wochen im Internet

Schon seit Wochen kursieren im Internet geheime Dokumente von US-Stellen - angeblich vom Nachrichtendienst CIA und vom Pentagon - zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Darunter Informationen zu Waffenlieferungen, Einschätzungen zum Kriegsgeschehen. Aber auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner. Unklar ist, was davon authentisch ist und was möglicherweise bearbeitet worden sein könnte.

US-Medien berichteten kurz vor Ostern erstmals über das Leck, ohne die Dokumente selbst zu veröffentlichen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erfuhr nach eigenen Angaben erst zu dem Zeitpunkt, etwa vor einer Woche von dem Datenleck - obwohl das Material da schon wochenlang im Netz umherging.