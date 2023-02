Angebliche Spionage China wirft USA Ballon-Einsatz vor Stand: 13.02.2023 12:03 Uhr

Im Streit über Ballonabschüsse über Nordamerika hat China schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Das "Spionage-Imperium" setze Ballons, Flugzeuge und Schiffe gegen sein Land ein, sagte Außenamtssprecher Wang.

China hat die USA beschuldigt, im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal Ballons in großer Höhe über China fliegen gelassen zu haben. Dies sei ohne Erlaubnis der Volksrepublik geschehen, erklärte Außenamtssprecher Wang Wenbin in Peking. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen und Konfrontation zu suchen.

Es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons in großer Höhe über andere Länder flögen. Auch schickten die USA Flugzeuge und Kriegsschiffe, um Informationen über China zu sammeln, sagte der Sprecher. In diesem Jahr seien bereits 64 Einsätze im Südchinesischen Meer verzeichnet worden.

USA belauschen angeblich Verbündete

"Es ist ziemlich klar, welches Land das führende Spionage-Imperium in der Welt ist", sagte der Sprecher. Er verwies auch auf Abhöraktivitäten und ein großes Agentennetz der USA. Die USA hätten Gespräche und Botschaften ausländischer Regierungsspitzen aus Deutschland, Frankreich, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und anderer europäischen Länder abgefangen, behauptete Wang.

Der Sprecher bekräftigte, dass das Eindringen des vor einer Woche abgeschossenen chinesischen Ballons in den US-Luftraum ein "völlig unerwartetes und isoliertes Ereignis" gewesen sei, das durch "höhere Gewalt" passiert sei. Zu den anderen danach gemeldeten Flugobjekten habe er "keine Informationen".

Viertes Flugobjekt über Huronsee abgeschossen

Am Sonntag hatte die US-Armee das vierte Flugobjekt zerstört. Es wurde an der Grenze zwischen den USA und Kanada über dem Huronsee abgeschossen. US-Präsident Joe Biden habe den Abschuss als Vorsichtsmaßnahme angeordnet, sagten zwei US-Regierungsbeamte, ohne Details zu nennen. Das Objekt sei nicht als "militärische Bedrohung" eingestuft worden.

Die demokratische Kongressabgeordnete Elissa Slotkin aus Michigan twitterte, dass "das Objekt von Piloten der US Air Force und der Nationalgarde abgeschossen" worden sei. "Wir sind alle daran interessiert, was genau dieses Objekt war und welchen Zweck es erfüllte."

Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergmann aus dem Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, schrieb auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabt wegen Einsätzen in der Region. "Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten", schrieb er. Und: "Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben."

Bergung der Überreste soll Aufschluss geben

US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten soll Aufschluss geben.

Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaates South Carolina einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt.

Erste Kontaktaufnahme zwischen den USA und China

Inzwischen haben die USA erstmals mit China über den Fall kommuniziert. Es habe "Kontakte zur Volksrepublik China wegen des Höhenballons" gegeben, gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Melissa Dalton am Sonntag vor Journalisten bekannt. Sie machte keine Angaben dazu, wer an dem Kontakt beteiligt war oder welchen Inhalt er hatte.

Zunächst hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vergeblich um ein Gespräch mit dem chinesischen Verteidigungsminister gebeten. Am Donnerstag hatte Peking bestätigt, ein Telefonat mit Austin nach dem Abschuss des Ballons abgelehnt zu haben. "Die unverantwortliche und ernsthaft irrtümliche Herangehensweise der USA hat keine passende Atmosphäre für den Dialog und Austausch zwischen den beiden Armeen geschaffen", erklärte das chinesische Verteidigungsministerium.

Spionage- oder nur Wetterballon?

Der tagelange Überflug des chinesischen Ballons über die USA hatte zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. US-Außenminister Antony Blinken sagte eine geplante Chinareise kurzfristig ab. Vergangene Woche hatte Washington erklärt, der abgeschossene Ballon habe zu einer ganzen Flotte von Spionageballons gehört, die über fünf Kontinente geflogen seien.

China hatte nach der Entdeckung des Ballons den Spionagevorwurf zurückgewiesen. Peking sprach stattdessen von einem zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei.