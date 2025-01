Weltgesundheitsorganisation US- Gesundheitsbehörde beendet Zusammenarbeit mit WHO Stand: 28.01.2025 01:43 Uhr

In der vergangenen Woche ordnete US-Präsident Trump den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation an. Nun hat die Gesundheitsbehörde CDC ihre Mitarbeiter angewiesen, die Zusammenarbeit mit der WHO früher als erwartet einzustellen.

Die US-Regierung hat die Gesundheitsbehörde CDC angewiesen, die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der CDC-Vertreter John Nkengasong verschickte am Sonntagabend (Ortszeit) eine entsprechende Anweisung an die leitenden Mitarbeiter der Behörde. Die Mitarbeiter, die bislang mit der WHO zusammenarbeiteten, wurden aufgefordert, auf weitere Anweisungen zu warten.

In einem Schreiben wurden die leitenden Mitarbeiter der CDC aufgefordert, die bisherige Kooperation mit der WHO auf allen Ebenen einzustellen, egal ob es um persönliche oder virtuelle Treffen geht und auf weitere Anweisungen zu warten. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass CDC-Mitarbeitern auch untersagt wird, Büros der WHO aufzusuchen.

Austritt noch nicht vollzogen

US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt eine Exekutivanordnung herausgegeben, um den Rückzug des Landes aus der WHO einzuleiten. Für den Austritt gilt allerdings eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Außerdem muss der Kongress noch zustimmen. Die USA sind vertraglich verpflichtet, die finanzielle Unterstützung noch bis Ende der laufenden Finanzperiode zu leisten. Washington ist der mit Abstand größte Geldgeber der WHO.

Experten sagen, der plötzliche Kooperationsstopp sei eine Überraschung. Sie waren davon ausgegangen, dass der Rückzug schrittweise erfolgt. Das abrupte Ende der Zusammenarbeit werde die Bekämpfung von Krankheiten wie das Marburg-Virus, Mpox oder die Vogelgrippe erschweren, warnen sie.

Erst vergangene Woche hatte die neue Regierung der CDC und sämtlichen anderen Gesundheitsbehörden einen Maulkorb verpasst. Sie sollen bis mindestens 1. Februar keinerlei öffentliche Kommunikation mehr betreiben - so lange, bis eine neue Leitung sich eingearbeitet hat.

Mit Informationen von Julia Kastein, ARD-Studio Washington