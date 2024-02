Bekannt aus "Rocky"-Filmen US-Schauspieler Carl Weathers ist tot Stand: 02.02.2024 21:57 Uhr

Im Alter von 76 Jahren ist der US-Schauspieler Carl Weathers gestorben. Das teilte seine Familie mit. Der ehemalige Footballspieler wurde in den 1970er-Jahren durch seine Rolle als Apollo Creed in den "Rocky"-Filmen weltberühmt.

Der US-amerikanische Schauspieler Carl Weathers, bekannt aus den "Rocky"-Filmen und aus "Predator", ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sein Familie teilte mit, Weathers sei friedlich eingeschlafen.

Laut seinem Manager Matt Luber starb Weathers bereits am Donnerstag. Der ehemalige Footballspieler startete in den 1970er-Jahren seine Hollywood-Karriere und war hauptsächlich in Actionfilmen und Komödien zu sehen.

Mit Sylvester Stallone vor der Kamera

Seine bekannteste Rolle war die als Apollo Creed in den vier "Rocky"-Filmen, in denen er ab 1976 an der Seite von Sylvester Stallone zunächst als Gegner, dann als Verbündeter des Titelhelden Rocky vor der Kamera stand.

In "Predator" kämpfte Weathers an der Seite von Arnold Schwarzenegger, in der Komödie "Happy Gilmore" brachte er Adam Sandler das Golfspielen bei. Auch in zahlreichen Fernsehserien trat Weathers auf, wie etwa in "Arrested Development" und "Chicago Justice". Zuletzt war er in allen drei Staffeln der Disney+-Serie "The Mandalorian" zu sehen.