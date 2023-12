Trauer um Hardrock-Musiker AC/DC-Schlagzeuger Burgess gestorben Stand: 17.12.2023 09:17 Uhr

Der erste Schlagzeuger der Hardrock-Band AC/DC ist tot. Colin Burgess starb nach Angaben der australischen Band im Alter von 77 Jahren. Zu den bekanntesten Stücken von AC/DC zählen "Highway To Hell" und "Thunderstruck".

Die Hardrock-Band AC/DC trauert um ihren ersten Schlagzeuger Colin Burgess. Er starb im Alter von 77 Jahren. Das gab die Band auf mehreren sozialen Plattformen am Samstag bekannt. Zur Todesursache machte sie keine Angaben.

Auf Instagram schrieb die Gruppe: "Glückliche Erinnerungen, rock in Frieden, Colin." Dazu stellte sie ein Schwarz-Weiß-Foto von dem früheren Bandmitglied.

AC/DC ist für Klassiker wie "Highway To Hell", "Hells Bells" und "Thunderstruck" bekannt. Burgess gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 1973 im australischen Sydney gegründeten Band. Zur ersten Besetzung zählten zudem Angus und Malcolm Young, Larry Van Kriedt und Sänger Dave Evans. Den ersten Auftritt hatte AC/DC in einem Club in Sydney namens „Chequers“ am Silvesterabend 1973.