Südamerika Stromausfall in weiten Teilen Brasiliens Stand: 15.08.2023 18:08 Uhr

In vielen Teilen Brasiliens gingen am Morgen die Lichter aus. Grund war ein großflächiger Stromausfall. Im Süden und mittleren Westen des Landes ist die Stromversorgung mittlerweile wiederhergestellt.

In großen Teilen Brasilien ist es zu Stromausfällen gekommen. Der Hauptstadtdistrikt Brasília und mindestens 18 Bundesstaaten waren betroffen, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf den nationalen Stromnetzbetreiber ONS berichtete.

Demnach war es am Morgen zu einem "Vorfall" auf der Nord-Südost-Verbindung des nationalen Verbundsystems gekommen, der Einwohner und öffentliche Einrichtungen beeinträchtigte. So fielen etwa in Salvador da Bahia im Nordosten die Ampeln aus und die U-Bahn musste evakuiert werden. Auch in der Wirtschaftsmetropole São Paulo im Südosten stoppte die Metro.

Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt

Im Laufe des Vormittags wurde die Stromversorgung für die Bewohner der Regionen im Süden, Südosten und mittleren Westen Brasiliens nach Angaben des Bergbau- und Energieministeriums wieder vollständig hergestellt. In den nördlichen Regionen würde dies noch schrittweise erfolgen. Etwa 16.000 Megawatt Leistung seien zuvor ausgefallen, hieß es. Der Minister für Bergbau und Energie, Alexandre Silveira, habe eine Untersuchung der Ursache angeordnet.

Der Koordinator des Nationalen Zentrums für die Überwachung und Warnung vor Naturkatastrophen, José Marengo, war zuvor davon ausgegangen, dass der Stromausfall betrieblich bedingt war, weil es keine Warnung vor einer Trockenheit gebe, die die Energieerzeugung und -verteilung beeinträchtigen könnte. Brasilien erzeugt einen großen Teil seines Stroms durch erneuerbare Energien, vor allem durch Wasserkraft.