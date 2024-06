Militär in La Paz Sorge vor Militärputsch in Bolivien Stand: 26.06.2024 23:40 Uhr

In Bolivien ist möglicherweise ein Putsch gegen die Regierung im Gange. Präsident Arce warnte vor einem Staatsstreich des Militärs. Bilder zeigen Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge in La Paz.

Boliviens Präsident Luis Arce hat einen "irregulären Truppenaufmarsch" in La Paz gemeldet und vor einem Putsch des Militärs gewarnt. Aufnahmen des bolivianischen Fernsehens zeigten zwei Panzer und etliche Männer in Militäruniformen auf dem Murillo-Platz vor dem Regierungspalast.

Hochrangige Politiker sprechen von Putsch

Auf der Online-Plattform X rief Staatschef Arce zur Achtung der Demokratie auf. Ex-Präsident Evo Morales verurteilte ebenfalls auf X den Aufmarsch der Truppen und nannte die Vorgänge einen "im Werden begriffenen" Putsch. Arce und Morales gehören zwar derselben sozialistischen Bewegung an, haben sich jedoch eigentlich zerstritten.

Ähnlich äußerte sich das hohe Kabinettsmitglied María Nela Prada. Soldaten und Panzer seien im Begriff, den Platz einzunehmen. Es handele sich um einen "versuchten Staatsstreich", sagte sie dem lokalen Fernsehsender Red Uno. Doch seien die Menschen in Alarmbereitschaft, um die Demokratie zu verteidigen.

Die Furcht vor einem Militärputsch wurde durch eine Erklärung des Generals Juan José Zúñiga verstärkt, dass die drei Spitzen der Streitkräfte "ihre Bestürzung zum Ausdruck bringen" wollten. "Es wird sicherlich ein neues Kabinett geben, die Dinge werden sich ändern, aber unser Land kann so nicht weitermachen wie bisher", sagte er einem örtlichen Fernsehsender.

Internationale Besorgnis

Der Vorfall löste umgehend Reaktionen bei anderen Politikern der Region aus. Der mexikanische Präsident Manuel Lopez Obrador sagte, er verurteile diesen Putschversuch auf das Schärfste. Ähnlich äußerten sich Gabriel Boric, der Präsident des benachbarten Chile, der Staatschef von Honduras und ehemalige bolivianische Politiker.

In Bolivien, einem Land mit 12 Millionen Einwohnern, haben sich die Proteste in den letzten Monaten verschärft, weil die Wirtschaft des Landes von einem der am schnellsten wachsenden Länder des Kontinents vor zwei Jahrzehnten zu einem der krisengeschüttelten Länder geworden ist.