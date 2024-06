Nach TV-Duell mit Trump Biden räumt Patzer in Debatte ein und will kämpfen Stand: 28.06.2024 20:52 Uhr

Nach dem TV-Duell wird die Kritik an der Kandidatur Bidens für die US-Präsidentenwahl lauter. Der Amtsinhaber gibt sich jedoch kämpferisch. Er sei kein junger Mann mehr - dem Amt sei er aber weiterhin gewachsen.

Für Joe Biden war es kein Glanzauftritt. Beim Fernsehduell mit Donald Trump wirkte der US-Präsident stellenweise abwesend. Er stockte, stammelte und versprach sich. Nun räumte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat North Carolina selbst ein: "Ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen." Er laufe, rede und debattiere zwar nicht mehr so gut wie früher, so der Demokrat, "aber ich weiß, wie man die Wahrheit sagt."

Er wandte sich direkt an die Wählerinnen und Wähler und versprach, dass er auch für eine weitere Amtszeit fit genug sei. "Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich würde nicht noch einmal kandidieren, wenn ich nicht mit ganzem Herzen und ganzer Seele daran glauben würde, dass ich diesen Job machen kann", fügte Biden vor Anhängern der Demokraten in der Stadt Raleigh hinzu. Er habe vor, die Wahl in North Carolina zu gewinnen.

Biden setzt auf Abgrenzung - und Ehrlichkeit

Zwar stellte sich bislang noch kein prominenter Parteikollege aus der ersten Reihe öffentlich gegen Biden. Doch in der Partei zeigten sich viele skeptisch, ob Biden wirklich der richtige Kandidat ist, um gegen Trump zu gewinnen.

Nach dem TV-Duell versucht der US-Präsident mit seiner Ehrlichkeit zu punkten. "Ich kann Recht von Unrecht unterscheiden", sagte Biden. "Ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, wie man Dinge erledigt. Ich weiß, was auch Millionen Amerikaner wissen: Wenn man niedergeschlagen wird, steht man wieder auf."

67 Prozent sehen Trump als Gewinner des Duells

Biden - mit seinen 81 Jahren der älteste Präsident der US-Geschichte - hatte bei der TV-Debatte im Sender CNN am Donnerstagabend mit heiserer Stimme gesprochen und sich wiederholt in seinen Formulierungen verheddert. Zudem ließ er Sätze unbeendet und kam ins Stottern. Der 78-jährige Trump wirkte sehr viel energischer und konzentrierter.

Eine CNN-Umfrage ergab, dass 67 Prozent der Zuschauer in Trump den Gewinner des Duells sahen. Die US-Demokraten sind nun in höchstem Maße beunruhigt: Innerhalb der Partei werde nach dem Fernsehduell diskutiert, ob es vier Monate vor der Präsidentenwahl zu spät sei, Biden durch einen jüngeren Kandidaten oder eine Kandidatin zu ersetzen, berichtete die New York Times. Andere Medien berichteten von einer regelrechten Panik bei den Demokraten.