Hirntod nach Unfall Schauspielerin Anne Heche für hirntot erklärt Stand: 13.08.2022 02:50 Uhr

Schon vor einer Woche war die US-Schauspielerin Anne Heche in einen Autounfall verwickelt und mit schweren Hirnverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Nach einer Woche im Koma wurde sie nun für hirntot erklärt.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

In einem Statement hatte Anne Heches Familie mitgeteilt, dass Heche durch den Unfall so schwerwiegende Gehirnverletzungen habe, dass sie nicht überleben werde. Man wolle ihre Organe spenden, das sei ihr Wunsch gewesen, dann werde man sie von den lebenserhaltenden Maschinen nehmen.

Katharina Wilhelm ARD-Studio Los Angeles

Die Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang, möglicherweise habe Heche unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden.

Spielte unter anderem an der Seite von Harrison Ford

Die 53-Jährige feierte vor allem in den 90er Jahren Erfolge in Hollywood, unter anderem an der Seite von Harrison Ford in “Sechs Tage, sieben Nächte”.

Des Weiteren war sie im Actionfilm “Volcano” zu sehen oder im Horror-Teeniefilm “Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast”, später spielte sie in einer Neuverfilmung des Hitchcock-Klassikers “Psycho”.

Oft in den Schlagzeilen

Über ihre Rolle in Hollywood sagte sie kürzlich in der Talkshow “The Real”: “Sie sagten mir, ich sei wie ein wildes Tier, dass aus dem Käfig gelassen wurde!" In Hollywood macht sich die blonde Schauspielerin einen Namen, auch mit unterschiedlichsten Schlagzeilen aus ihrem Privatleben.

Die in Aurora, Ohio geborene Heche wuchs als jüngstes von vier Kindern in armen Verhältnissen auf. Sie habe unter sexuellen Übergriffen des Vaters gelitten, erzählte sie in einer Autobiografie und in diversen Talkshows, unter anderem bei Barbara Walters im Jahr 2001:

Ich wuchs in einer verrückten Familie auf, es dauerte 31 Jahre, das Verrückte zu verlieren. Ich lebte in einer Fantasiewelt, hatte eine andere Persönlichkeit namens Celestia und entwickelte für mich eine vierte Dimension!

Drei Jahre mit Ellen DeGeneres zusammen

Von 1997 bis 2000 war sie mit Moderatorin und Schauspielerin Ellen DeGeneres zusammen. Als deren Beziehung kaputt ging und Anne Heche den Kameramann Colemann Laffoon heiratete, habe sie in Hollywood kaum mehr Rollenangebote bekommen, sei wegen ihrer Bisexualität gemieden worden:

Ich wurde gecancelt! Man fragte mich, bist du lesbisch oder heterosexuell? Heute wird das alles besser verstanden. Damals war es: es gibt nur das eine oder das andere!

Heche ist geschieden, aus der Ehe und einen weiteren Beziehung hat sie zwei Söhne im Alter von 13 und 20 Jahren.

In den vergangenen Jahren war Anne Heche immer wieder am Broadway zu sehen und in verschiedenen TV-Rollen. Im September läuft in den USA voraussichtlich einer ihrer letzten Filme im TV: In “The Girl in Room 13” spielt sie eine Mutter, die ihre entführte Tochter sucht.