Präsidentenwahl Herausforderer widersprechen Wahlergebnis in Algerien Stand: 11.09.2024 01:57 Uhr

Nach der Wiederwahl von Algeriens Präsident Tebboune werfen zwei seiner Herausforderer der Wahlbehörde Betrug vor. Sie fechten das Ergebnis vor dem Verfassungsgericht an und sprechen von schweren Unregelmäßigkeiten.

Nach der Präsidentschaftswahl in Algerien haben zwei Kandidaten der Opposition Einspruch gegen das vorläufige Ergebnis eingelegt. Der Vorsitzende der gemäßigt islamistischen Partei "Bewegung für eine Gesellschaft des Friedens" (MSP), Abdelaali Hassani, und der Sozialist Youcef Aouchiche wandten sich mit ihren Beschwerden an das algerische Verfassungsgericht und taten damit den ersten Schritt zur Anfechtung des Wahlergebnisses.

Zuvor hatte Hassani das von der Wahlbehörde Anie veröffentlichte Ergebnis der Wahl als "Betrug" bezeichnet und erklärt, er habe "die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg". Was die Wahlbehörde getan habe, sei ein "Verbrechen, das dem Ansehen des Landes geschadet hat", so Hassani laut örtlichen Medien. Er habe Beweise, um seine Beschwerde zu untermauern.

Wahlsieg von Tebboune galt als wahrscheinlich

Auch der ehemalige Journalist und Sozialist, Aouchiche, kündigte an, vor dem Verfassungsgericht Einspruch gegen das Wahlergebnis zu erheben. Algerien sei in einer "sehr unangenehmen, ja gefährlichen Situation", sagte er vor Journalisten. Die Wahlbehörde trage "die volle Verantwortung für die gefährlichen Abweichungen, die die Wahl untergraben".

Der amtierende Präsident Abdelmadjid Tebboune gewann die Wahl vom Samstag nach Angaben der Wahlbehörde mit 94,7 Prozent der Stimmen. Hassani erhielt den offiziellen Zahlen zufolge 3,17 Prozent der Stimmen, Aouchiche 2,15 Prozent. Nach algerischem Recht hat das Gericht zehn Tage nach Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse Zeit, über die Einsprüche zu entscheiden.

Zur Präsidentschaftswahl in dem nordafrikanischen Land waren am Samstag mehr als 40 Millionen Bürger aufgerufen, ein Drittel von ihnen jünger als 40 Jahre. Ein Wahlsieg Tebboune galt als so gut wie sicher.