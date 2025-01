Völkermord-Vorwurf USA verhängen Sanktionen gegen sudanesischen Putschisten Stand: 07.01.2025 21:03 Uhr

Fast zwei Jahre nach Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Militär und Miliz im Sudan haben die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen einen der Anführer verhängt. Der Vorwurf: Völkermord.

Die USA werfen der RSF-Miliz im Bürgerkriegsland Sudan "Völkermord" vor und haben Sanktionen gegen den Anführer Mohammed Hamdan Daglo verhängt. Die US-Regierung verfüge über Informationen, die zeigten, dass die RSF Männer und Jungen in dem nordostafrikanischen Land "systematisch" ermorde und Frauen und Mädchen bestimmter ethnischer Gruppen gezielt vergewaltige, sagte US-Außenminister Antony Blinken. "Die Vereinigten Staaten werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen", fügte er hinzu.

Daglo habe sich an "erheblichen Menschenrechtsverletzungen" beteiligt und insbesondere Massenvergewaltigungen von Zivilisten durch seine Soldaten angeordnet, führte Blinken aus. Aufgrund der Rolle des Milizenführers bei der "systematischen" Verübung von "Grausamkeiten gegen das sudanesische Volk" werde Daglo persönlich mit Sanktionen belegt, sagte der US-Außenminister weiter. So dürften der RSF-Chef und dessen Familie nicht mehr in die USA einreisen.

Sanktionen auch vom Finanzministerium

Auch das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen die RSF: Sieben Unternehmen und eine Person, die an Waffenlieferungen an die Miliz beteiligt gewesen sein sollen, seien betroffen, teilte das Ministerium mit. Die RSF habe in den Regionen Darfur, Gesira und weiteren umkämpften Gebieten des Sudan eine ganze Reihe nachweisbarer "Kriegsverbrechen und Grausamkeiten" verübt, hieß es. Für diese "abscheulichen und illegalen" Taten seiner Truppen sei Daglo als Kommandeur verantwortlich.

Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo rief zu einem Ende des Konflikts auf, "der unschuldige Zivilistenleben gefährdet". Sein Ministerium behalte sich weitere Strafmaßnahmen vor. Die USA hatten bereits zuvor Sanktionen sowohl gegen die RSF-Miliz als auch gegen die reguläre Armee des Sudan verhängt.

Elf Millionen Menschen auf der Flucht

In dem nordostafrikanischen Land liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo seit April 2023 einen blutigen Machtkampf. Zehntausende Menschen wurden nach UN-Angaben bei den Kämpfen getötet, mehr als elf Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es handelt sich nach UN-Angaben um die aktuell größte Flüchtlingskrise der Welt.

In Teilen des Landes herrscht offiziell eine Hungersnot. UN-Angaben zufolge sind im ganzen Sudan mehr als 30 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Demnach nutzen beide Konfliktparteien den Hunger als Kriegswaffe.