Nigeria 86 Tote nach Explosion von Tanklaster Stand: 19.01.2025 16:07 Uhr

Bei der Explosion eines Tanklasters in Nigeria sind jüngsten Angaben zufolge mindestens 86 Menschen getötet worden. Sie wollten auslaufendes Benzin abschöpfen, als der Lkw Feuer fing und explodierte.

Nach der Explosion eines Benzintankwagens in Nigeria steigt die Zahl der Toten. "Die endgültige Zahl der Todesopfer der Tankerexplosion beträgt 86", sagte Ibrahim Audu Husseini von der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaats Niger. Eine frühere Zählung war von 70 Toten ausgegangen. 52 weitere Menschen hätten durch die Explosion "schwere Verbrennungen" davongetragen, fügte Husseini hinzu.

Nach Unfall explodiert

Der Lastwagen mit 60.000 Litern Benzin an Bord war Behördenangaben zufolge am Samstag an einer Kreuzung zwischen der Hauptstadt Abuja und der nördlich gelegenen Stadt Kaduna von der Straße abgekommen und beschädigt worden. Den Angaben zufolge versammelten sich anschließend zahlreiche Menschen um den Lastwagen, um auslaufenden Treibstoff aufzusammeln, als der Lkw explodierte. Umliegende Geschäfte und Häuser seien von Flammen ergriffen und zerstört worden.

Husseini teilte mit, die Leichen der 86 Todesopfer seien bis in die Nacht zu Sonntag beerdigt worden. "Wir brauchten 14 Stunden, um die Leichen zu beerdigen, weil wir keine Bagger bekommen konnten und Anwohner das Massengrab per Hand ausheben mussten", sagte er.

Benzinpreis hat sich verfünffacht

Die Wirtschaftskrise in Nigeria hat in den vergangenen eineinhalb Jahren viele Menschen in die Armut getrieben. Der Benzinpreis verfünffachte sich in den vergangenen 18 Monaten. Zudem herrscht in Nigeria trotz seines Reichtums an Rohöl regelmäßig Treibstoffmangel.

Präsident Bola Tinubu hatte nach seiner Amtsübernahme 2023 Treibstoffsubventionen gestrichen. Nach dem Unglück am Sonntag kündigte er eine nationale Informationskampagne an, um "die Öffentlichkeit über die schwerwiegenden Risiken und Umweltgefahren zu informieren, die mit dem Schöpfen von Kraftstoff aus umgestürzten Tankwagen verbunden sind".

In Nigeria kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken mit Tanklastwagen. Im Oktober waren im Bundesstaat Jigawa im Norden des Landes mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen, als sie Treibstoff aus einem verunglückten Tankwagen aufsammelten.