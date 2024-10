Nigeria Fast hundert Tote nach Explosion von Tanklaster Stand: 16.10.2024 15:43 Uhr

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Nigeria sind mindestens 94 Menschen ums Leben gekommen. Viele von ihnen hatten sich kurz vor der Explosion am Unfallort versammelt, um auslaufendes Benzin abzuschöpfen.

In Nigeria sind bei der Explosion eines Tanklastwagens mindestens 94 Menschen gestorben. Etwa 50 weitere Personen seien verletzt worden, unter ihnen auch Frauen und Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Lkws habe in der Nacht zum Mittwoch in der Stadt Majiya im nördlichen Bundesstaat Jigawa die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner hatten sich trotz Warnungen der Polizei am Unfallort versammelt. Die Menschen hätten versucht, das vom Tanker auslaufende Benzin abzuschöpfen, so der Sprecher. Als das Fahrzeug kurz nach dem Unfall explodierte, sei es daher zu einer hohen Opferzahl gekommen. Videos vom Unfallort zeigen ein riesiges Feuer, das sich über die gesamte Gegend ausbreitet.

Massenbegräbnis geplant

Die Rettungsdienste seien erst mehrere Stunden nach dem Unfall am Unglücksort eingetroffen, sagte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde in Jigawa, Haruna Mairiga. Für die zahlreichen Opfer wurde für heute ein Massenbegräbnis angesetzt.

In Nigeria kommt es regelmäßig zu Explosionen von Tanklastwagen. Die Opferzahl ist häufig hoch, weil Passanten versuchen, auslaufendes Benzin abzufüllen. Die Regierung hatte vergangenes Jahr die traditionelle Treibstoffsubventionierung beendet. Seitdem hat sich der Preis für ein Liter Benzin mehr als vervierfacht.