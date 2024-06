Suchaktion eingeleitet Flugzeug mit Vizepräsident Malawis vermisst Stand: 11.06.2024 04:37 Uhr

Im ostafrikanischen Malawi ist ein Flugzeug mit Vizepräsident Chilima und weiteren Personen an Bord verschwunden. Offenbar herrschte während des Fluges schlechte Sicht. Nach der Maschine wird nun gesucht.

Ein Flugzeug mit dem malawischen Vizepräsidenten Saulos Chilima und neun anderen Menschen an Bord wird vermisst. Die Maschine sei am Montag von den Radarschirmen verschwunden, teilte das malawische Präsidialamt mit. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.

Die Maschine der malawischen Streitkräfte sei am Morgen in der Hauptstadt Lilongwe gestartet, dann aber vom Radar verschwunden und nicht wie geplant auf dem etwa 370 Kilometer entfernten Mzuzu International Airport gelandet, so das Präsidialamt. Präsident Lazarus Chakwera habe daraufhin eine geplante Auslandsreise ausgesetzt.

Offenbar schlechte Sicht am Zielort

Am späten Abend sagte Chakwera in einer Fernsehansprache, das Flugzeug habe wegen schlechter Sicht nicht am Zielort landen können. Die Luftfahrtbehörde habe dem Piloten wegen der schlechten Wetterverhältnisse eine Rückkehr nach Lilongwe vorgeschlagen, wenig später aber den Kontakt verloren.

Chakwera widersprach Berichten, die Suche nach dem Flugzeug sei am Abend eingestellt worden: "Ich habe die strikte Anweisung gegeben, dass die Suche fortgesetzt wird, bis das Flugzeug gefunden ist." Er sei besorgt, halte aber an der Hoffnung fest, dass Überlebende gefunden würden, sagte Chakwera.

Er stehe zudem in Kontakt mit Nachbarstaaten und Entwicklungspartnern wie den Regierungen der USA, Großbritanniens, Norwegens und Israels, die Hilfe angeboten hätten, unter anderem in Form von technischen Möglichkeiten, die Maschine schneller lokalisieren zu können.

Medienbericht: Suchtrupps durchsuchen Waldgebiet

Malawischen Medienberichten zufolge hatten Dorfbewohner in der Nähe eines Waldgebietes ein Flugzeug in geringer Höhe gesehen und die Behörden benachrichtigt.

Mzuzu, der ursprüngliche Zielort des Fluges, ist die drittgrößte Stadt Malawis und die Hauptstadt der Nordregion. Sie liegt in einem hügeligen, bewaldeten Gebiet, das von der Viphya-Bergkette mit ihren ausgedehnten Kiefernplantagen dominiert wird. Die malawische Mediengruppe The Times berichtete, dass Suchtrupps eines dieser Waldgebiete in der Nähe von Mzuzu nach Spuren des Flugzeugs durchkämmten.

Chilima ist seit 2020 Vizepräsident. Gegen ihn war ein Korruptionsverfahren eingeleitet worden, weil er angeblich Geld als Gegenleistung für die Beeinflussung der Vergabe von Regierungsaufträgen erhalten hatte. Im Mai wurde die Anklage von der Staatsanwaltschaft überraschend fallen gelassen. Der 51-Jährige war Ende 2022 verhaftet worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.