Protest gegen Steuererhöhungen Demonstranten stürmen Parlament in Kenia Stand: 25.06.2024 15:07 Uhr

Die kenianische Regierung plant, einige Steuern zu erhöhen. Tausende Menschen protestierten dagegen in der Hauptstadt - und drangen teils auf das Parlamentsgelände vor. Die Lage derzeit ist unklar, offenbar gab es Tote und Verletzte.

Während der Debatte über umstrittene Steuererhöhungen haben in der kenianischen Hauptstadt Nairobi Demonstranten das Parlamentsgelände gestürmt. Auf Bildern im kenianischen Fernsehen war zu sehen, wie mehrere hundert Menschen die Polizeiabsperrungen überwinden.

Die Polizei ging mit Schüssen und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Dabei wurde laut der Menschenrechtsorganisation Kenya Human Rights Commission mindestens ein Mensch getötet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Rettungssänitäter berichtete, seien mindestens 50 Menschen verletzt worden. Im Parlamentsgebäude soll es brennen, berichten mehrere Agenturen.

Tote bei vergangenem Protest

Tausende Demonstranten forderten Parlamentsabgeordnete auf, gegen die in einem umstrittenen Finanzgesetzentwurf enthaltenen neuen Steuern zu stimmen. Vorgesehen ist unter anderem eine Ökosteuer, durch die der Preis für Hygieneartikel für Frauen und Kinder steigen würde. Zwar wurde inzwischen eine geplante Steuer auf Brot nach einem öffentlichen Aufschrei gestrichen, doch die Demonstranten fordern den kompletten Verzicht auf den Gesetzentwurf.

Bei Protesten in der vergangenen Woche waren zwei Menschen getötet worden. Zivilgesellschaftliche Gruppen teilten mit, es würden Protestmitglieder vermisst, die im Vorfeld der Demonstrationen am Dienstag aus ihren Häusern und Arbeitsstätten mitgenommen worden seien. Parlamentspräsident Moses Wetangula wies den Generalinspekteur der Polizei an, Informationen zu Personen zur Verfügung zu stellen, die laut Opposition von der Polizei verschleppt wurden.