Als zweites Land nach den USA Israel erkennt Westsahara als Teil Marokkos an Stand: 18.07.2023

Als zweites Land der Welt - nach den USA - hat Israel den Anspruch Marokkos auf die Westsahara anerkannt. Für das nordafrikanische Land ist der Schritt ein politischer Erfolg.

Israel erkennt die Souveränität Marokkos über die Westsahara an. Damit wird das Land zum einzigen Staat neben den USA, der die Annexion der ehemaligen spanischen Kolonie in Nordafrika durch das Königreich anerkennt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe König Mohammed VI. den Entschluss in einem Brief mitgeteilt, teilte der Königshof in Rabat mit. In seinem Schreiben habe Netanyahu erklärt, die Position seines Landes werde "in allen einschlägigen Handlungen und Dokumenten der israelischen Regierung" berücksichtigt.

Israel bestätigte den Vorgang. Der israelische Außenminister Eli Cohen sagte, die Anerkennung des Territoriums als Teil Marokkos werde die Beziehungen zwischen beiden Ländern stärken und die regionale Stabilität voranbringen. Das Land werde den Beschluss nun den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen mitteilen. International wird der von Marokko formulierte Anspruch auf die Westsahara bisher von keinen weiteren Staaten anerkannt.

Normalisierung der Beziehungen unter Vermittlung Trumps

Israel und Marokko hatten im Rahmen der vom früheren US-Präsidenten Donald Trump vermittelten sogenannten Abraham-Abkommen zwischen Israel und arabischen Staaten ihre diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt. Im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel versprach die Regierung Trumps Marokko im Dezember 2020 die Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara.

Das Gebiet war bis 1975 eine spanische Kolonie. Nach dem Abzug Spaniens annektierte Marokko das Territorium, was zu einem Konflikt mit der Befreiungsfront Polisario führte, die für eine unabhängige Westsahara kämpft. Die Regierung in Rabat betrachtet die rohstoffreiche Region an der fischreichen Atlantikküste im Nordwesten Afrikas als sein Hoheitsgebiet und will der Region lediglich Autonomie zubilligen. Die von Algerien unterstützte Polisario-Front beharrt dagegen auf einem Unabhängigkeitsreferendum. 2020 erklärte die Polisario den Waffenstillstand für beendet. Immer wieder kommt es zu Gefechten zwischen Polisario und der marokkanischen Armee.