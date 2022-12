"Ideenimport" Wie erneuerbare Energien ausbauen? Stand: 09.12.2022 05:03 Uhr

In Deutschland stockt der Ausbau erneuerbarer Energien - vor allem der Bau neuer Windkraftanlagen lahmt. Andere Länder sind da deutlich weiter. Was Marokko und Dänemark anders machen, zeigt der "Ideenimport"-Podcast.

Deutschland schneidet im internationalen Vergleich nur mäßig ab, was das Thema Klimaschutz angeht. Beim neuesten Klimaschutz-Index von Germanwatch, dem Climate Action Network und dem New Climate Institute steht Deutschland gerade mal auf Platz 16 der Rangliste - sogar drei Plätze schlechter als im Vorjahr.

Andere Länder investieren viel mehr in den Klimaschutz. Was machen sie anders? Das zeigt die neue Folge vom "Ideenimport"- dem Auslandspodcast der Tagesschau.

Marokko als Pionier Afrikas

In Sachen erneuerbarer Energien gilt Marokko als Pionier auf dem afrikanischen Kontinent: Das Königreich hat nicht nur massiv in Windenergie investiert, sondern auch das größte Solarkraftwerk der Welt in die Wüste von Ouarzazate gebaut.

"Die Erde ist rot, es ist relativ karg. Und auf einmal siehst du eine halbe Million Parabolspiegel, die im Wüstensand glitzern", beschreibt ARD-Korrespondentin Dunja Sadaqi das Solarkraftwerk Noor im Süden Marokkos. Das neueste Projekt soll ab 2025 an den Start gehen: Ab dann will Marokko grünen Wasserstoff produzieren und diesen auch nach Deutschland exportieren. Deutschland fördert das Vorhaben im Rahmen der Wasserstoff-Allianz mit mehreren hundert Millionen Euro.

Unabhängig von Erdgas - durch Mist

Dänemark könnte schon bald völlig unabhängig von Erdgas sein - dank seiner Kühe und Schweine! Die Idee: Landwirte verkaufen die Ausscheidungen ihrer Tiere an eine Biogasanlage. In hochhaushohen Tanks werden Gülle, Mist und Essensreste zu einem Brei vermischt. Durch die Gärung entsteht Methan, ein Biogas, das zum Heizen verwendet werden kann.

"Wir produzieren grünes Gas im großen Stil. Mit so einer Anlage können wir 20.000 Haushalte versorgen", so Lars Kapersen vom dänischen Betreiber Nature Energy. "Man muss also in großen Dimensionen denken. Dann könnte man das auch in Deutschland schaffen." Am Ende erhalten die Landwirte ihre Gülle wieder zurück, damit sie damit klimaneutral düngen können. Denn nach dem Prozess in der Biogasanlage enthält die Gülle kein Kohlendioxid mehr, berichtet ARD-Korrespondent Christian Blenker.

Ideensuche im tagesschau-Podcast

Für viele Fragen, die im Alltag immer wieder aufkommen, gibt es irgendwo auf der Welt garantiert schon gute Ideen, mögliche Vorbilder und Lösungsansätze: Wie besser mit stark steigenden Energiepreisen umgehen? Was tun, um sich gesünder zu ernähren? Warum leben Menschen in anderen Ländern teils länger?

Der Auslandspodcast der tagesschau sucht und findet sie - zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten in den 30 Auslandsstudios der ARD. Ideenimport will den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand weiten und mit frischen Ideen für neuen Input in politischen und gesellschaftlichen Debatten sorgen.

Ideenimport erscheint ab dem 22. April 2022 jeden zweiten Freitag. Sie können den Podcast jederzeit zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Smartphone hören - jeden zweiten Freitagmorgen finden Sie eine neue Folge auf unserer Webseite, in der ARD-Audiothek und auf zahlreichen weiteren Podcast-Plattformen.