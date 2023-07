Feuer am Mittelmeerraum Viele Tote bei Waldbränden in Algerien Stand: 24.07.2023 20:27 Uhr

Auch an Algeriens Mittelmeerküste wüten Waldbrände. Dort kamen nach Angaben der Regierung mindestens 15 Menschen ums Leben - 1500 mussten in Sicherheit gebracht werden. Im Nachbarland Tunesien kämpfen Feuerwehrleute ebenfalls gegen die Flammen.

Wie in anderen Ländern im Mittelmeerraum haben Brände auch in Algerien und Tunesien teils große Schäden angerichtet und dort auch zu Todesopfern geführt. In Algerien kamen bei Bränden mindestens 15 Menschen ums Leben, wie das Innenministerium mitteilte. 26 weitere seien seit Ausbruch der Brände am Sonntag verletzt worden.

Das Verteidigungsministerium erklärte, zehn Soldaten seien ums Leben gekommen. Es blieb unklar, ob sie in früheren Angaben des Innenministeriums bereits enthalten waren. Der algerische Präsident Abdelmadschid Tebboune drückte den Familien der Verstorbenen sein Beileid aus.

7500 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Aus den besonders stark betroffenen Provinzen Bidschaja, Bouira und Dschidschal an der Mittelmeerküste östlich der Hauptstadt Algier mussten 1500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen breiteten sich angesichts starker Winde schnell aus. Nach Angaben der Behörden sollen diese durch den Einsatz von rund 7500 Feuerwehrkräften und Löschflugzeugen wieder unter Kontrolle sein.

Sechs Provinzen arbeiteten demnach weiter daran, die Brände zu löschen. Insgesamt verzeichnete das Innenministerium 97 Feuer in 16 Provinzen. Algerien kämpft im Sommer häufiger mit heftigen Waldbränden, die im Vorjahr 37 und 2021 sogar 90 Menschenleben gefordert hatten.

2500 Menschen in Sicherheit gebracht

Algeriens Nachbar Tunesien meldete bis zu 50 Grad Celsius. Die Hitzewelle hat weite Teile des Landesn erfasst. In der Hauptstadt Tunis herrschten 48 Grad Celsius. In Wäldern nahe der algerischen Grenze kämpften Feuerwehrleute mit Bränden, die dort seit mehreren Tagen wüteten. Erst vergangene Woche war in einem tunesischen Kiefernwald nahe der Grenze zu Algerien ein Großbrand ausgebrochen.

Mehrere Menschen erlitten einen Hitzeschlag und kamen in Krankenhäuser. Rund 2500 Menschen wurden Medienberichten zufolge in Sicherheit gebracht. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen in der Grenzstadt Melloula Hunderte von Familien zur Flucht gezwungen worden sein. Ein Mitarbeiter des tunesischen Zivilschutzes sagte, man habe Hunderte Menschen auf dem Seeweg in Fischerbooten und Schiffen der Küstenwache evakuiert.