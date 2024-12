Unfall in Äthiopien Lkw mit Hochzeitsgästen verunglückt - viele Tote Stand: 30.12.2024 14:25 Uhr

In Äthiopien ist ein Lastwagen mit Hochzeitsgästen von einer Brücke gestürzt. Mindestens 66 Menschen starben. Aufgrund fehlender Infrastruktur in dem ländlichen Gebiet könnte die Zahl der Toten noch steigen.

Hochzeitsfest mit schrecklichem Ende im ländlichen Äthiopien: Bei einem schweren Unfall sterben mindestens 66 Menschen. Nach Angaben der Bezirksregierung im südäthiopischen Sidama war am Sonntag ein völlig überfüllter Lastwagen, der die Festteilnehmer transportierte, von einer Brücke in einen Fluss gestürzt. Unter den Menschen auf dem Lastwagen war auch die Braut. Die Gruppe war nach der kirchlichen Hochzeit unterwegs zu einem Empfang im Haus ihrer Eltern.

64 Menschen seien auf der Stelle tot gewesen, zwei weitere im Krankenhaus gestorben, sagte der medizinische Direktor des Bona-Krankenhauses in der Region Sidama, Lemma Lagide, der Nachrichtenagentur AP. Einige Verletzte seien in ein größeres Krankenhaus nach Hawassa gebracht worden.

Rettung mit Stöcken

Die Suche nach Opfern an der abgelegenen Unfallstelle dauert noch an. Dorfbewohner sagten, sie hätten nur mit Stöcken versuchen können, die Menschen aus dem reißenden Fluss zu retten. Angesichts der Zahl der Schwerverletzten gingen die Behörden davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen dürfte.

Überfüllte Busse auf kurvenreichen Bergstrecken

In den ländlichen Gebieten Äthiopiens ist es üblich, für die Fahrt zu gesellschaftlichen Anlässen wie Hochzeiten Lastwagen statt Busse zu mieten, weil diese günstiger sind und viele Menschen mitnehmen können. Diese Wagen sind dazu nicht selten überfüllt und auf kurvenreichen Bergstrecken unterwegs.

Aufgrund der desolaten Infrastruktur und der überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel ist es in Äthiopien in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Unfällen gekommen. Im August starben 38 Menschen, als sich ein Bus in der Region Amhara überschlug.