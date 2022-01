Bürgerkrieg in Äthiopien "Am Rand einer humanitären Katastrophe" Stand: 14.01.2022 17:04 Uhr

Bei Luftangriffen in Tigray sollen seit Jahresanfang mehr als hundert Menschen getötet worden sein, berichten die UN. Millionen Menschen seien auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, bekämen sie aber nicht.

Die Kritik an der äthiopischen Regierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed kommt von vielen Seiten. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, wirft der Zentralregierung vor, den Menschen in der nördlichen Region Tigray mit einer Blockade bewusst Lebensmittel und Medikamente vorenthalten zu wollen. Die Zustände vor Ort seien eine "Hölle".

"Wir stehen am Rand einer humanitären Katastrophe", sagt auch Michael Dunford, Direktor des Welternährungsprogramms (WFP). Wegen der intensiven Kämpfe könne das WFP seit Dezember nichts mehr nach Tigray liefern. 9,4 Millionen Menschen dort und in den Nachbarregionen bräuchten aber dringend Nahrungsmittelhilfe.

Zivile Ziele getroffen

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte berichtet indes von mindestens 108 Toten und 75 Verletzten durch Luftangriffe in Tigray. Sie sollen von der Luftwaffe der Zentralregierung durchgeführt worden sein. Dabei seien auch eine Bildungseinrichtung, ein Bus, ein Flüchtlingslager und andere zivile Ziele getroffen worden.

Allein am Montag seien dem Menschenrechtskommissariat zufolge 17 Menschen bei einem Drohnenangriff auf eine Mühle getötet worden. Die UN riefen dazu auf, die Prinzipien des humanitären Völkerrechts einzuhalten und insbesondere Zivilisten zu schützen. Verstöße seien als Kriegsverbrechen auslegbar.

Millionen Menschen auf der Flucht

Seit November 2020 gibt es bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der äthiopischen Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF). Auf Seite von Ministerpräsident Abiy stehen die äthiopische Armee (ENDF), verschiedene regionale Milizen und die Armee des Nachbarlandes Eritrea. Gemeinsam mit der TPLF und ihrem militärischen Arm (TDF) kämpft insbesondere die Oromia Liberation Army (OLA).

Beiden Konfliktparteien werden schwere Verbrechen vorgeworfen. Die Kämpfe haben sich längst auch auf andere Gebiete ausgebreitet. Zehntausende Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht.

Nobelpreiskomitee: "Besondere Verantwortung"

Inzwischen hat sich sogar das Nobelpreiskomitee an Abiy gewandt, obwohl es, wie das Komitee selbst schreibt, nicht seine Rolle ist, "die Haltung eines Friedenspreisträgers zu bewerten, nachdem der Preis empfangen wurde". Abiy hatte 2019 den Friedensnobelpreis erhalten, nachdem er mit Eritrea nach Jahrzehnten des Konflikts Frieden geschlossen hatte.

Nun mahnt das Nobelpreiskomitee, Abiy habe eine besondere Verantwortung, zum Frieden in Tigray beizutragen. Es sei nicht akzeptabel, dass es nicht ausreichend humanitäre Hilfe gebe.