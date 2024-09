Gipfeltreffen in Peking China sagt afrikanischen Staaten Milliarden-Kredite zu Stand: 05.09.2024 08:11 Uhr

China will wieder stärker in Afrika investieren: Staatschef Xi kündigte beim China-Afrika-Forum in Peking Finanzhilfen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro an. Die Volksrepublik investiert seit Jahren Milliardenbeträge in den Kontinent.

China will den Staaten des afrikanischen Kontinents weitere Milliarden-Hilfen zukommen lassen. In den kommenden drei Jahren wolle die Volksrepublik weitere 360 Milliarden Yuan (rund 45 Milliarden Euro) an Darlehen ausgeben, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping beim China-Afrika-Forum in Peking. 210 Milliarden Yuan sollen ihm zufolge über Kredite fließen, weitere 80 Milliarden über verschiedene Hilfsmittel. Die übrigen 70 Milliarden sollen über chinesische Firmen investiert werden.

Xi versprach den rund 50 angereisten Staats- und Regierungschefs Afrikas Partnerschaften unter anderem in den Bereichen Militär, Aus- und Fortbildung, Handel, landwirtschaftliche Entwicklung und erneuerbare Energien. China wolle etwa Militärübungen mit afrikanischen Staaten abhalten, Projekte für grüne Energie aufbauen oder medizinisches Personal nach Afrika schicken, erklärte Xi weiter. Zudem sagte China zu, seinen Markt für Afrika weiter zu öffnen und stellte zollfreien Handel in Aussicht.

UN sichert Rückhalt für Kooperation zu

Nachfolgende Redner, wie der Präsident Senegals, Bassirou Diomaye Faye, oder Cyril Ramaphosa aus Südafrika dankten China für seinen Einsatz. China ist größter Handelspartner Afrikas und hofft auf Zugang zu den Bodenschätzen des Kontinents wie Gold, Kupfer, Lithium und Seltene Erden.

UN-Generalsekretär António Guterres ist ebenfalls vor Ort in Peking und sicherte China und Afrika die Unterstützung der Vereinten Nationen für deren Kooperation zu. "Sie können auf den vollen Einsatz der UN zur Unterstützung einer starken China-Afrika-Partnerschaft setzen." Guterres verwies dabei auf gemeinsame Ziele wie Frieden, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte.