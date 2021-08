Evakuierungsmission in Afghanistan Abschluss bis Ende August "mathematisch unmöglich"

Schnellstmöglich sollen Schutzbedürftige aus Afghanistan ausgeflogen werden, doch an ein Ende der Missionen in bereits einigen Tagen glaubt der EU-Außenbeauftragte Borrell nicht. Um den Flughafen in Kabul herrscht weiter Chaos, es soll Tote gegeben haben.

Seit Tagen versuchen die NATO-Staaten nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan schnellstmöglich ihre eigenen Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte aus dem Land in Sicherheit zu bringen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell glaubt aber nicht, dass diese Evakuierungsmissionen allzu schnell abgeschlossen sein werden.

Vor allem das Ziel der USA, möglichst bis Ende des Monats alle schutzbedürftigen Personen aus Afghanistan auszufliegen, zweifelte Borrell stark an. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP betonte er:

Die Amerikaner wollen bis Ende des Monats 60.000 Menschen ausfliegen. Das ist mathematisch unmöglich.

Kritik an zu striktem Kontrollsystem

Borrell kritisierte die aus Sicht der EU zu strengen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen des US-Militärs am Flughafen von Kabul. Dadurch werde der Zugang zu dem Gelände für Personen, die ausgeflogen werden sollen, zusätzlich erschwert. Die EU habe die USA bereits gebeten, hier etwas mehr "Flexibilität" zu zeigen.

Ein Ende des US-Evakuierungseinsatzes schon zum Monatsende hin wäre laut Borrell aber auch aus einem anderen Grund problematisch: "Wenn die Amerikaner am 31. August abziehen, haben die Europäer nicht die militärische Kapazität, den Militärflughafen zu besetzen und zu sichern, und die Taliban werden die Kontrolle übernehmen."

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell appellierte an die USA, ihre Evakuierungsmission in Afghanistan über den August hinaus zu verlängern. Bild: EPA

USA: Unterstützung durch kommerzielle Airlines?

Doch die USA erwägen einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge unterdessen, auch Maschinen von kommerziellen amerikanischen Fluggesellschaften im Rahmen ihrer Rettungsmission einzusetzen. Die US-Regierung soll Airlines dementsprechend vorgewarnt haben. Sollte es dazu kommen, sollen die Flugzeuge demnach aber nicht Afghanistan ansteuern, sondern Standpunkte im Nahen Osten und in Deutschland. Von dort könnten an Bord der Maschinen aus Afghanistan gerettete Personen in die USA gebracht werden.

Bericht über Tote am Flughafen

Die Rettung von schutzbedürftigen Menschen aus Kabul wird derzeit vor allem durch die chaotischen Zustände rund um den Flughafen der afghanischen Hauptstadt erschwert. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad harren derzeit Tausende Menschen vor dem Flughafen aus. Der TV-Sender CNN sprach von etwa 14.000 Menschen, die hoffen, auf das Flughafengelände zu gelangen, um einen der Evakuierungsflüge zu erreichen. Augenzeugen berichten von Schüssen von Sicherheitskräften in die Luft oder dem Einsatz von Tränengas. Taliban sollen Menschen zudem mit Peitschen schlagen.

Ein Bericht des britischen Senders Sky News zufolge brach am Samstag inmitten dieser Menschenmengen Chaos aus. Ein Korrespondent des Senders, Stuart Ramsay, befindet sich derzeit in Kabul. Seinen Angaben zufolge sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Soldaten hätten Leichen mit weißen Tüchern abgedeckt. Allerdings gab es dafür noch keine offizielle Bestätigung.

Botschaften warnen Bürger

Das Auswärtige Amt und der Generalinspektor der Bundeswehr, Eberhard Zorn, teilten mit, dass der Zugang zum Flughafen aufgrund der gefährlichen Lage häufig nicht möglich sei. Immer wieder würden Gates geschlossen. Die afghanische zivile Luftfahrtbehörde machte deutlich, dass es weiter keine zivilen und kommerziellen Flüge geben werde.

Angesichts der unübersichtlichen Situation riefen sowohl die deutsche als auch die US-Botschaft ihre Bürger dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen. "Derzeit ist es grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben", schrieb die deutsche Botschaft.

Bisher mehr als 2000 Menschen durch Bundeswehr ausgeflogen

Trotz der schwierigen Situation würden die Evakuierungen fortgesetzt, erklärte das Auswärtige Amt. Weitere Maschinen der Bundeswehr, die Menschen aus Kabul über die Luftbrücke ins usbekische Taschkent bringen sollen, seien im Einsatz. Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban vor knapp einer Woche hat die Bundeswehr eigenen Angaben zufolge mehr als 2130 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Nachdem wegen der chaotischen Zustände die ersten beiden Evakierungsflüge am Samstag lediglich 15 Menschen nach Taschkent bringen konnten, startete am Nachmittag in Kabul eine Maschine mit 205 Schützbedürftigen. Der nächste Flieger am Abend hob allerdings mit gerade 20 Menschen ab. Die Lage in Kabul gestalte sich weiterhin schwierig, so die Bundeswehr.

Bundeswehr verlegt Helikopter nach Kabul

Zur Unterstützung der Rettungsaktion hat die Bundeswehr inzwischen zwei Hubschrauber nach Kabul verlegt, um mehr Möglichkeiten bei den Evakuierungen zu haben. Die wendigen Helikopter sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums einsatzbereit. Es sei geplant, damit in Kabul "kleinere Gruppen zu Evakuierender im Stadtgebiet aufzunehmen und sicher zum Flughafen zu transportieren", teilte die Bundeswehr mit. Informationen über konkrete Einsätze gab es zunächst nicht. Die Hubschrauber können nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nur in Abstimmung mit den Amerikanern und den anderen Partnerstaaten vor Ort eingesetzt werden.