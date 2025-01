Vor Trumps Amtsantritt Wendet sich BlackRock vom Klimaschutz ab? Stand: 10.01.2025 13:59 Uhr

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock steigt aus einem Bündnis für klimafreundliche Investitionen aus. Zuvor hatten bereits sechs große Wall-Street-Banken eine vergleichbare Allianz verlassen.

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock verlässt das Klimabündnis "Net Zero Asset Managers Initiative" (NZAMI). BlackRock ist mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Billionen Dollar der größte Vermögensverwalter der Welt und verfügt in der Branche über ein besonderes Gewicht. Der Austritt von BlackRock könnte deshalb andere Vermögensverwalter dazu veranlassen, diesem Beispiel zu folgen.

In Deutschland ist BlackRock auch deshalb bekannt, weil der Kanzlerkandidat der CDU, Friedrich Merz, in den Jahren 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland war.

Die Mitglieder von NZAMI verpflichten sich, das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 oder früher aktiv zu unterstützen. Im Kampf gegen den Klimawandel wollen Vermögensverwalter weltweit mit ihren Anlagestrategien einen Beitrag leisten, um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Laut ihrer Website zählt die Gruppe derzeit mehr als 325 Unterzeichner, die mehr als 57,5 Billionen Dollar verwalten.

Verstoß gegen das Kartellrecht?

Zur Begründung führte das US-Unternehmen in einem Kundenbrief rechtliche Gründe an. Ende des vergangenen Jahres wurde BlackRock zusammen mit anderen Vermögensverwaltern wie State Street und Vanguard von elf republikanisch geführten Bundesstaaten, darunter Texas, verklagt.

Die Kläger behaupteten, die Vermögensverwalter wollten eine "destruktive, politisierte Umweltagenda" vorantreiben. Durch ihren Klimaaktivismus, der die Kohleproduktion reduziere und die Energiepreise in die Höhe getrieben habe, sei gegen das Kartellrecht verstoßen worden, lautet das Argument.

Denn republikanische Politiker sind der Meinung, dass die Mitgliedschaft gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen könnte, falls sie zu einer geringeren Finanzierung von Firmen führen würde, die fossile Brennstoffe nutzen. Markt und Wettbewerb - und nicht das Diktat von Vermögensverwaltern - sollten den Preis bestimmen, den die Amerikaner für Strom zahlen würden, zitiert Reuters aus der Klage.

"Druck ist zu groß"

Umweltaktivisten befürchten jetzt, dass die Branche die Einschränkung der Finanzierung fossiler Brennstoffe zurücknehmen könnte. Ein Zusammenhang mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten liegt für Beobachter aufgrund dessen kritischer Haltung zum Klimaschutz nahe.

"BlackRock hat so lange wie möglich durchgehalten, aber der Druck ist zu groß und die Reputations- und Rechtsrisiken zu hoch geworden, kurz bevor Trump sein Amt antritt", zitiert Bloomberg Hortense Bioy, Leiterin des Bereichs Sustainable Investing Research bei Morningstar Sustainalytics. Es werde nicht die letzte Finanzorganisation sein, die eine Netto-Null-Initiative aufgebe, so Bioy.

BlackRock teilte mit, die Beteiligung an NZAMI habe keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie Kundenportfolios verwaltet worden seien. Daher ändere der Weggang nichts an der Art und Weise, wie Produkte und Lösungen für Kunden entwickelt oder wie die Portfolios verwaltet würden.

Alle US-Großbanken ausgestiegen

BlackRock gab ferner bekannt, der Konzern habe im vergangenen September mehr als eine Billion US-Dollar an nachhaltigen und Übergangs-Anlagestrategien verwaltet. "Unser Engagement, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen, bleibt unerschütterlich", heißt es weiter.

Zuvor hatten bereits große US-Kreditinstitute kurz vor dem Start von Donald Trumps zweiter Amtszeit am 20. Januar eine ähnliche weltweit führende Klimaschutzorganisation für Banken verlassen. Die Liste der Aussteiger umfasst alle bedeutenden US-Banken, also JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo and Goldman Sachs, berichtet die Financial Times.