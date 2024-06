Konzern aus Thailand Central Group übernimmt KaDeWe-Geschäft ganz Stand: 14.06.2024 14:49 Uhr

Der thailändischen Familie Chirathivat gehörte bereits das KaDeWe-Gebäude in Berlin, außerdem die Hälfte des Kaufhausgeschäfts. Nun übernimmt ihr Konzern Central Group auch die restlichen Anteile.

Der Geschäftsbetrieb der drei deutschen Luxuskaufhäuser KaDeWe, Oberpollinger und Alsterhaus gehört künftig komplett der thailändischen Central Group. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen heute mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. "Mit der Unterschrift unter dieses Verhandlungsergebnis haben wir im Gesamt-Restrukturierungsprozess einen weiteren bedeutenden Schritt vollzogen", sagte Josef Schultheis, Chief Restructuring Officer der KaDeWe Group.

Der Vertrag steht den Informationen zufolge noch unter dem Vorbehalt unter anderem einer kartellrechtlichen Prüfung. Zudem stünden nun Gespräche mit den Vermietern der Häuser in München, in dem Oberpollinger sitzt, und in Hamburg (Alsterhaus) über die Mietkonditionen an. Das Gebäude des KaDeWe in Berlin hatte die Central Group bereits im April für eine Milliarde Euro übernommen.

Eine der reichsten Familien Thailands

Schon vor der jetzt besiegelten Komplettübernahme des operativen Geschäftsbetriebs hielt der Konzern aus Thailand 50,1 Prozent der KaDeWe Group. 49,9 Prozent gehörten zum zusammengebrochenen Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors René Benko. Im Januar meldete die Gruppe Insolvenz an. Der Geschäftsbetrieb in den Kaufhäusern läuft seither aber weiter.

Die Central Group ist ein Mischkonzern im Besitz der Familie Chirathivat, die zu den reichsten Familien Thailands zählt. Das US-Magazin Forbes schätzte ihr Vermögen 2023 auf 12,4 Milliarden Dollar. Die Gruppe mit Sitz in Bangkok betreibt Supermärkte, Kaufhausketten, Hotels und Restaurants. In Europa ist das Unternehmen unter anderem noch an den Warenhäusern von La Rinascente in Italien, Selfridges in Großbritannien und Globus in der Schweiz beteiligt. Zudem gehört der Central Group das Kaufhaus Illum in Kopenhagen.