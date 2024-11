eilmeldung Metall- und Elektroindustrie IG Metall verkündet Einigung im Tarifstreit Stand: 12.11.2024 10:15 Uhr

Nach einer langen Verhandlungsnacht hat sich IG Metall eigenen Angaben zufolge mit den Arbeitgebern auf einen Tarifvertrag geeinigt. Der Abschluss hat Pilotcharakter für die Branche. Einzelheiten werden am Vormittag bekannt gegeben.

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie gibt es einen Tarifabschluss. Der Pilotabschluss für die Branche sei nach 18 Stunden langen Verhandlungen erzielt worden, teilte die IG Metall am Morgen in Hamburg mit. Mit 3,9 Millionen Beschäftigten zählt die Metall- und Elektroindustrie zu der wichtigsten deutschen Industriebranche, zu der der Maschinenbau und die Autoindustrie gehören.

Einzelheiten sollen am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Die Einigung gilt zunächst für die Tarifbezirke Bayern und Küste, die in Hamburg gemeinsam verhandelt wurden. Sie soll aber bundesweit übernommen werden.

Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn

Die IG Metall hatte ursprünglich sieben Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit gefordert. Die Arbeitgeber hatten zunächst 3,6 Prozent in zwei Stufen über einen Zeitraum von 27 Monaten angeboten.

Mehr als 600.000 Beschäftigte bundesweit machten seit Ende Oktober mit Warnstreiks Druck für die Forderungen der IG Metall, die unter anderem mit gestiegenen Lebenshaltungskosten argumentierte. Die Arbeitgeber mahnten dagegen zur Mäßigung, weil die Industrie mit einer Rezession und in weiten Teilen mit einer Strukturkrise zu kämpfen hat.