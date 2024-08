marktbericht DAX nah an 18.500 Punkten Anleger robben sich weiter voran Stand: 22.08.2024 07:52 Uhr

Noch immer wirken die Zinssenkungshoffnungen am Aktienmarkt als Kurstreiber. Allerdings lässt der Schwung nach, jetzt gerät das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den Fokus. Enttäuschungen sind nicht ausgeschlossen.

Der DAX legt im frühen Handel um rund 0,1 Prozent auf 18.469 Punkte zu. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent höher bei 18.448 Punkten, geschlossen. Am Dienstag hatte er dagegen mit einem leichten Minus seine Zehn-Tage-Gewinnserie abgebrochen.

"Der DAX notiert auf einem Niveau knapp unter 18.500 Punkten und es bedarf wohl weiterer Impulse vonseiten der Notenbanker, um zusätzliches Potenzial zu eröffnen“, kommentieren die Fachleute der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die charttechnisch argumentierenden Analysten von HSBC sehen entlang von 18.500 Punkte wichtige Widerstandsmarken. Sollten sie überwunden werden, würde das den Einbruch vom Monatswechsel endgültig vergessen machen, schreiben sie.

Aber woher können weitere Impulse kommen? Aktuell warten die Anleger auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, die er auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole am Freitag halten wird. Natürlich geht es um kommende Zinssenkungen. "Fed-Chef Powell sollte am Freitag schon einen sehr konkreten Hinweis darauf geben, dass im September die Zinsen gesenkt werden. Alles andere wäre eine große Enttäuschung und für viele Anleger ziemlich irreführend", erklärt Jochen Stanzl, Marktbeobachter bei CMC-Markets. Sollte die Rede die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen, wäre ein Rückschlag an den Aktienmärkten demnach ausgesprochen wahrscheinlich.

Es ist auch die Frage ob die Zinsfantasie, die die Märkte seit Monaten beherrscht, nicht bald ausgereizt ist. Aus den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung, die gestern publiziert wurden, ging zwar hervor, dass die Währungshüter bereit sind, die Zinsschraube zu lockern. Demnach hält eine "überwältigende Mehrheit" der Fed-Mitglieder eine Zinssenkung im September für angemessen, sofern die Wirtschaftsdaten den Erwartungen entsprechen. Jedoch entspricht das längst den Einschätzungen der Marktteilnehmer. Die Frage ist derzeit vor allem, wie groß die Zinssenkung ausfällt.

"Angesichts der Tatsache, dass der Futures-Markt derzeit rund 95 Basispunkte für Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreist und in diesem Zeitraum nur drei Fed-Sitzungen stattfinden, ist die dringlichste Frage für die Anleger, ob die Fed ihren Zinssenkungszyklus im nächsten Monat mit einer Senkung um 25 oder um 50 Basispunkte beginnt“, schreibt George Curtis, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management, eine Boutique von Vontobel.

Die US-Börsen reagierten jedenfalls zuversichtlich auf die Fed-Protokolle, aber ohne Begeisterung: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern kaum verändert bei 40.890 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,6 Prozent auf 17.918 Zähler vor ,und der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 5.620 Stellen zu.

In Japan ging es im Sog der US-Vorgaben leicht nach oben. Der Nikkei 225 stieg um 0,7 Prozent auf 38.211 Punkte. Auch die australische Börse verzeichnete moderate Gewinne. Das Börsenbarometer S&P/ASX 200 schloss 0,2 Prozent im Plus bei 8.027 Punkten. Der Index setzte damit seine Gewinnserie fort. Besser als erwartete Zahlen von Banken und Technologieunternehmen sowie die Erholung der Rohstoffwerte stützen den Markt.

Uneinheitlich war dagegen das Bild in China. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 17.497 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank dagegen kurz vor Handelsschluss um 0,2 Prozent auf 3.314 Punkte.

Im Entschädigungsstreit zwischen der Deutschen Bank und früheren Postbank-Aktionären hat sich das Institut mit einem großen Teil der Kläger geeinigt. Die Einigung habe einen positiven Effekt auf das Vorsteuerergebnis im dritten Quartal von 430 Millionen Euro, teilte die Bank mit. Mit mehr als 80 Klägern, auf die insgesamt fast 60 Prozent aller geltend gemachten Forderungen entfielen, sei wie von dem Institut vorgeschlagen ein Vergleich auf Basis eines Preises von 31 Euro je Aktie geschlossen worden.

Hintergrund ist die Mehrheitsübernahme der Postbank durch die Deutsche Bank im Jahr 2010. Es geht um die Frage, ob die in diesem Jahr beschlossene Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre angemessen war und ob die Deutsche Bank nicht schon vor dem öffentlichen Übernahmeangebot für die Postbank 2010 faktisch die Kontrolle über das Bonner Institut hatte - und den Anlegern mehr Geld hätte zahlen müssen.

Google hat mit der Zusage von Millionenzahlungen ein Gesetz im US-Bundesstaat Kalifornien abgewendet, das Abgaben von Internet-Konzernen an lokale Medienunternehmen vorschreiben sollte. Mit der Vereinbarung sollen in den kommenden fünf Jahren nahezu 250 Millionen Dollar in den Journalismus investiert werden, wie die Initiatorin des Gesetzes, die kalifornische Abgeordnete Buffy Wicks, mitteilte. Das Geld soll nicht nur von Google, sondern auch vom Bundesstaat kommen.

Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt und erhöht die Prognose. Dank eines starken Anstiegs der Ticketverkäufe legte der Umsatz im zweiten Quartal um mehr als ein Fünftel auf knapp 794 Millionen Euro zu. Damit konnte das Unternehmen sein Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal fast verdoppeln. Für 2024 erhöhte CTS Eventim die Ergebnisprognose und erwartet nun einen "deutlichen" Anstieg des bereinigten Ebitda. Bislang hatte das Unternehmen eine "moderate" Steigerung in Aussicht gestellt. Viele Sommershows, Open Airs, sowie diverse Festivals fänden im dritten Quartal statt und würden daher für weitere positive Impulse im Live-Segment sorgen, hieß es.

Die dänische Biotechfirma Bavarian Nordic hat einen Lieferauftrag für ihren Impfstoff gegen Mpox und Pocken an Land gezogen. Bavarian Nordic habe mit einem europäischen Staat einen Vertrag über 440.000 Einheiten geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Weitere Details zum Auftraggeber nannte es nicht. Die Firma habe den Auftrag im Rahmen ihrer Jahresprognose erwartet, es gebe keine Auswirkungen auf die verbleibende Verfügbarkeit für das Vakzin. "Bavarian Nordic kann bis Ende nächsten Jahres bis zu zehn Millionen Dosen seines Pocken- und Mpox-Impfstoffs liefern, davon werden zwei Millionen Dosen im verbleibenden Teil dieses Jahres verfügbar sein", sagte Konzernchef Paul Chaplin.

Microsoft hat seine Umsatzprognose für seine Cloud-Angebote im ersten Quartal gesenkt. Der US-Softwarekonzern erklärte in einer Präsentation für Investoren, im Segment Intelligent Cloud werde nun ein Umsatz von 23,8 bis 24,1 Milliarden Dollar erwartet. Zuvor waren 28,6 bis 28,9 Milliarden Dollar prognostiziert worden. Der Windows-Herausgeber verzeichnete bereits im Juli ein verlangsamtes Wachstum seines Cloud-Geschäfts. Eine Beschleunigung des Wachstums in diesem Bereich sei in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 zu erwarten, hieß es.

Zoom hat angesichts einer regen Nachfrage nach seinen KI-gestützten Kollaborationswerkzeugen seine Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr erhöht. Der Anbieter von Videokonferenzlösungen gab eine Spanne von 4,63 bis 4,64 Milliarden Dollar an, nach bislang 4,61 bis 4,62 Milliarden Dollar. Der Konzern treibt die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in seine Produkte voran. Hintergrund ist unter anderem der Trend zu hybriden Arbeitsmodellen.