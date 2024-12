marktbericht DAX kaum bewegt Anleger machen Pause nach der Rekordrally Stand: 05.12.2024 09:28 Uhr

Der DAX bleibt zwar in Schlagweite des Rekordhochs bei 20.260 Punkten, zunächst halten sich die Anleger mit Käufen allerdings zurück. Nach der Rally der jüngsten Tage ist erst einmal durchatmen angesagt.

Der DAX tritt zum Handelsstart bei 20.230 Punkten auf der Stelle. Der deutsche Leitindex hatte gestern seine Rekordjagd fortgesetzt. Er legte bis zu 1,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 20.260,61 Zählern zu, bevor er mit 20.232 Punkten 1,1 Prozent fester aus dem Handel ging. Damit verteidigte der DAX die am Dienstag geknackte Marke von 20.000 Punkten und baute sein Plus seit Jahresbeginn auf rund 19 Prozent aus.

"Technisch ist jetzt kurzfristig Raum bis 20.500 Punkte. Allerdings wird die Luft langsam dünner. Investoren dürften ihre Stopp-Kurse dem Kursverlauf angepasst haben und dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, wenn die Rally nicht unvermindert weitergeht", so Jochen Stanzl, Marktbeobachter bei CMC Markets.

Die unsichere politische Lage in Frankreich sorgt für etwas Zurückhaltung. Dort hat die Opposition die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht. "Der Sturz der Regierung bedeutet, dass die politische Unsicherheit anhalten und weiterhin das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern belasten wird," sagt ING-Ökonomin Charlotte de Montpellier.

Was Frankreich angehe, dürften Investoren in den kommenden Monaten einen Bogen um Aktien und Anleihen machen, kommentiert auch Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender von MainSky Asset Management. "Bleibt nur zu hoffen, dass Deutschland nach den Wahlen im Februar nicht auch ohne regierungsfähige Mehrheit dasteht."

Der Regierungssturz dürfte Folgen für die Verschuldung Frankreichs haben: "Der Aufwärtstrend in der Staatsverschuldung von Frankreich wird somit aller Voraussicht nach anhalten. Auch künftige französische Regierungen werden sich unter den gegebenen Umständen schwertun, Ausgaben zu kürzen oder Steuern zu erhöhen", stellt Bantleon-Chefvolkswirt Daniel Hartmann fest.

Die deutsche Industrie hat im Oktober nach einem zuvor ungewöhnlich starken Zuwachs wieder weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen fielen wegen des schrumpfenden Inlandsgeschäfts um 1,5 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September hatte es noch einen starken Anstieg von revidiert 7,2 Prozent gegeben, der damit noch größer ausfiel als zunächst mit 4,2 Prozent angegeben.

"Die Auftragslage zeigt klipp und klar, warum die Stimmung der Unternehmen schlecht ist", sagt der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. "Für eine Wende zum Besseren gibt es weiterhin keine belastbaren Hinweise."

In den USA hatten starke Zahlen des Software-Konzerns Salesforce und die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell die drei großen US-Indizes zur Wochenmitte auf Rekordhöhen getrieben. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 45.014 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.086 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,3 Prozent auf 19.735 Stellen an.

Powell äußerte sich gestern bei einer Veranstaltung der New York Times positiv und bezeichnete die Wirtschaft als in guter Verfassung. Im "Beige Book" zur Konjunktur hatte es zudem geheißen, die US-Wirtschaftsaktivität habe seit Anfang Oktober in den meisten Regionen leicht zugenommen. "Das sind gute Nachrichten für Aktien im Allgemeinen", sagt Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities in New York.

Der japanische Aktienindex Nikkei ist gestiegen, da ein schwächerer Yen und die Rekordlaune an der Wall Street über Nacht die Stimmung der Anleger aufhellten. In Tokio legte der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 39.396 Punkte zu und stieg damit den vierten Tag in Folge. Der breiter gefasste Topix notierte 0,1 Prozent höher. Die Börse in Shanghai lag ebenfalls 0,1 Prozent im Plus.

Die Börse in Südkorea blieb angesichts der innenpolitischen Turbulenzen hingegen auf Talfahrt. Der Leitindex verlor 0,9 Prozent, nachdem er gestern bereits 1,4 Prozent nachgegeben hatte. Die vorübergehende Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol hat eine Staatskrise ausgelöst. Yoon sieht sich mit immer mehr Rücktrittsforderungen konfrontiert. Sechs Oppositionsparteien beantragten ein Amtsenthebungsverfahren, über dessen Einleitung das Parlament am Freitag oder Samstag entscheiden soll.

Der Bitcoin hat seine Rekordrally fortgesetzt und ist erstmals über die Marke von 100.000 US-Dollar gestiegen. In der Nacht kletterte die bekannteste und wichtigste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 103.620 Dollar. Als einer der stärksten Preistreiber gilt der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Viele Investoren verbinden mit ihm die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierungen für Kryptowährungen. Seit dem Wahlerfolg Trumps Anfang November ist der Preis für einen Bitcoin um etwa 30.000 Dollar gestiegen.

Der Sturz der Regierung in Frankreich hat die Euro-Anleger zunächst nicht aus dem Takt gebracht. Die Gemeinschaftswährung notierte bis zu 0,2 Prozent fester bei 1,0529 Dollar. "Das Ende der Barnier-Regierung war an den Märkten bereits eingepreist," sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Von daher hat das erfolgreiche Misstrauensvotum zu keinen neuen Verwerfungen geführt."

Der mit hohen Verlusten im Satellitengeschäft ringende Airbus-Konzern hat den angekündigten Stellenabbau in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte konkretisiert. Wie der Konzern mitteilte, geht es konkret um 2.043 Stellen, gut die Hälfte davon in der Raumfahrtsparte und knapp 700 in Deutschland. Im Wesentlichen gehe um Management-Unterstützungspositionen, die nicht einem konkreten Programm oder Projekt zugewiesen seien. Insgesamt gehe es um rund fünf Prozent der Stellen der gesamten Sparte.

Der Metallspezialist Aurubis will seinen Aktionären nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So sollen mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr ausgeschüttet werden als im Vorjahr. Aurubis profitierte im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) unter anderem von leicht gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhnen und einem signifikant höheren Metallergebnis. Zudem wirkten sich gesunkene Energiekosten und die Erlöse aus der Veräußerung des Standorts in Buffalo/USA positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 und die Biotech-Firma Evotec kehren kurz vor Weihnachten in den Nebenwerteindex MDAX der Deutschen Börse zurück. Sie ersetzen in dem 50 Unternehmen umfassenden Index den Metall-Recycler Befesa sowie den Auto- und Industriezulieferer Stabilus, die in den Kleinwerteindex SDAX absteigen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Die Hamburger Evotec hatte den MDAX erst im September verlassen müssen, seither haben die Aktien aber angesichts eines möglichen Verkaufs des Unternehmens wieder angezogen. Auto1 gehörte bis zum Frühjahr 2022 schon einmal dem MDAX an. Im Leitindex DAX der 40 schwersten Börsenwerte gibt es wie erwartet keine Veränderungen.