marktbericht Gemilderte Rezessionssorgen DAX-Erholung setzt sich weiter fort Stand: 16.08.2024 09:42 Uhr

Überraschend starke Konjunkturdaten in den USA sorgen für Zuversicht am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steht vor einem positiven Ende einer starken Börsenwoche - und dem neunten Gewinntag in Folge.

Gemilderte Rezessionssorgen in den USA dürften den DAX auch heute in der Gewinnspur halten. Nachdem der deutsche Leitindex gestern die 18.000 Punkte-Marke übersprungen hatte, steigt er heute zu Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 18.243 Zähler.

Damit zeichnet sich ein positiver Ausklang einer starken Erholungswoche ab, in der das Börsenbarometer aktuell einen Zuwachs von knapp drei Prozent verbucht hat. Seine Monatsverluste hat der DAX inzwischen größtenteils aufgeholt. Nach der Bekanntgabe der besser als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen im Juli war er am Vortag im Tageshoch bis auf 18.198 Zähler geklettert. Am Ende stand ein Plus von 1,6 Prozent auf 18.183 Punkte zu Buche.

Geht der DAX an diesem Freitag wieder höher aus dem Handel, wäre es der neunte Gewinntag in Folge. "Der DAX ist weiter im Erholungsmodus", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Im Vergleich zum Tagestief vom Montag vor einer Woche betrage das Plus von rund 1.100 Punkte. Das Gap (17.884/18.083) sei geschlossen und die 21-Tagelinie (18.042) überwunden worden. "Weitere Kursgewinne sollten ins Kalkül gezogen werden", so die Fachleute.

Schon zur Wochenmitte hatten Preis- und Inflationsdaten aus den USA die Gemüter der Anlegerinnen und Anleger beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Starke US- Einzelhandelsumsätze festigten nun noch einmal den Eindruck, dass die Sorgen in den Vereinigten Staaten übertrieben gewesen sein könnten und die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen bald senken dürfte. Die Einzelhandelsumsätze seien kein wasserfester Beweis für eine robuste US-Konjunktur, aber sie sei eine notwendige Bedingung, sagt Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann.

Rezessionsängste, die Furcht vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt hatten noch vor knapp zwei Wochen die Märkte weltweit abstürzen lassen. Für den DAX war es bei dieser Talfahrt bis auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abwärts gegangen auf fast 17.000 Punkte. Rasant ging es von da an aber wieder nach oben, wie der Zuwachs von mehr als 1.200 Punkten unterstreicht. Mehrere charttechnische Widerstände wurden dabei überwunden.

Unter der Führung der technologielastigen Nasdaq hatten gestern auch alle großen Aktienindizes an den US-Börsen deutlich zugelegt. Der Leitindex Dow Jones rückte um 1,4 Prozent auf 40.563 Punkte vor und überwand damit wieder die Marke von 40.000 Punkten.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 2,5 Prozent vor. Ebenso deutlich bergauf ging es mit dem Benchmark-Index S&P 500, der als Maßstab für die Wertentwicklung bei institutionellen US-Anlegern gilt. Der Index, der seit Jahresbeginn 16,8 Prozent zugelegt hat, gewann 1,6 Prozent auf 5.543 Punkte.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben heute von den Vorgaben aus den USA profitiert und ebenfalls deutlich zugelegt. Größter Profiteur war die Börse in Japan. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 3,6 Prozent auf 38.063 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verluste des Yen zum Dollar, die den exportorientierten Werten zu Auftrieb verhalfen. Auch die technologielastigeren Märkte wie Südkorea und Taiwan waren stark.

Nicht ganz so eindeutig war die Entwicklung in China. Während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 1,7 Prozent auf 17.404 Punkte anzog, kam der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien nur leicht voran. "Wenn zu viele Produkte auf zu wenig Kaufkraft und -willen stoßen , steigt der Deflationsdruck und Unternehmen müssen ihre Preise senken, wodurch ihre Margen und Gewinne sinken", merkt Anlagestratege Stephan zum Zustand der Wirtschaft Chinas an.

Der Euro hat sich etwas von den Kursverlusten vom Vortag erholt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0984 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Gestern Nachmittag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine starke Zinssenkung der US-Notenbank im Fed im September gedämpft. Dies sorgte zeitweise für Auftrieb beim Dollar. Der Euro war im Gegenzug bis auf 1,0950 Dollar gefallen.

Die Genehmigungen für den Bau von Wohnungen in Deutschland sind im ersten Halbjahr eingebrochen. Sie fielen von Januar bis Juni um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat oder um 28.500 auf 106.700, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bis zuletzt zeigte der Trend deutlich nach unten: Im Juni allein gab es einen Rückgang von 19,0 Prozent auf 17.600 Wohnungen. Gemessen am Juni 2022 waren das sogar 42,1 Prozent weniger. Hohe Finanzierungs- und Baukosten gelten als Gründe für den Abwärtstrend. Branchenverbände klagen zudem über zu viel Bürokratie.

Trotz der hartnäckigen Konjunkturflaute steigt allerdings die Zahl der Beschäftigten in Deutschland. Im zweiten Quartal waren rund 46,1 Millionen Personen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bereinigt um saisonale Schwankungen sind das 54.000 oder 0,1 Prozent mehr als im ersten Vierteljahr. Allerdings verlangsamt sich der Zuwachs damit: In den ersten drei Monaten lag er noch bei plus 64.000 Personen. Ohne Saisonbereinigung stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Frühjahr sogar um 249.000 oder 0,5 Prozent.

Im Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank hat das Frankfurter Geldhaus einem Kläger-Anwalt zufolge einen Vorschlag zu einer gütlichen Beilegung des Zwists gemacht. Den Klägern, die argumentieren, dass den Postbank-Aktionären bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor 14 Jahren ein höherer Preis zugestanden habe, sei eine solche Offerte gemacht worden, sagt Anwalt Jan Bayer. Er wies das Angebot indes zurück. Die Deutsche Bank erklärte, sie wolle sich nicht zum Stand der Gespräche äußern.

Applied Materials erwartet wegen des Booms bei der Künstlichen Intelligenz (KI) einen Umsatz leicht über den Expertenerwartungen. Für das laufende vierte Quartal sagte der Chipindustrie-Zulieferer nach US-Börsenschluss einen Umsatz von etwa 6,93 Milliarden Dollar voraus, plus oder minus 400 Millionen. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,92 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen sagte zudem einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2,00 und 2,36 Dollar voraus, verglichen mit einer Schätzung von 2,14 Dollar pro Aktie.

Stellantis ist in den USA von mehreren Aktionären verklagt worden. Der französisch-italienische Autobauer habe seinen Aktienkurs über weite Strecken des Jahres 2024 künstlich in die Höhe getrieben, indem es "überwältigend positive" Einschätzungen zu Lagerbeständen, Preissetzungsmacht, neuen Produkten und Betriebsergebnismarge abgegeben habe, hieß es. Den Aktionären zufolge sei die Wahrheit dann am 25. Juli ans Licht gekommen, als Stellantis mitteilte, dass das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Halbjahr um 40 Prozent auf 8,46 Milliarden Euro gefallen sei. Es wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz gefordert.

Bayer hat im Rechtsstreit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat einen juristischen Sieg in den USA errungen. Ein Bundesberufungsgericht in Philadelphia wies den Vorwurf zurück, die Tochter Monsanto habe gegen die Gesetze im Bundesstaat Pennsylvania verstoßen. Der Kläger - ein Gartenbauer, der an Non-Hodgkin-Lymphom erkrankte - hatte geltend gemacht, der Konzern hätte einen Warnhinweis vor Krebs auf das Mittel anbringen müssen. Das Gericht entschied dagegen einstimmig, dass dies nach den Bundesvorschriften über einheitliche Etiketten nicht zulässig gewesen wäre.