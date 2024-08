marktbericht DAX im Plus erwartet Folgt nach der Beruhigung die Erholung? Stand: 07.08.2024 07:56 Uhr

Die Investoren am deutschen Aktienmarkt können zur Wochenmitte erst einmal aufatmen: Der DAX dürfte fester in den Handel starten. Auch in Japan geht es nach den jüngsten Turbulenzen deutlich aufwärts.

Die Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften heute wieder etwas Mut fassen. Rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX 1,1 Prozent höher auf 17.539 Punkte. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen. Der deutsche Leitindex hatte stabil bei 17.354 Punkten geschlossen. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Das könnte sich heute ändern. Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank und neue Konjunkturdaten dämpften zuletzt die Sorgen vor einem Abschwung in den USA. So dürfte sich DAX, der zuletzt in nur drei Handelstagen 1.500 Punkte eingebüßt hatte, mit dem erwarteten Anstieg auf über 17.500 Punkte weiter von der 17.000-Zähler-Marke absetzen. Damit würde das Börsenbarometer dann auch wieder über der 200-Tage-Linie notieren, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt und derzeit bei 17.483 Punkten verläuft.

Die Lage der globalen Wirtschaft bleibt neben zahlreichen Firmenbilanzen im Rampenlicht. In Deutschland zeigen die Ausfuhr-Daten des Statistischen Bundesamtes für Juni, wie es um die deutsche Exportwirtschaft bestellt ist. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten ein Minus von 1,5 Prozent. Außerdem geben die Produktionsdaten für Juni Hinweise darauf, wie die größte Wirtschaft Europas gegen Ende des zweiten Quartals gelaufen ist. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Plus von 1,0 Prozent.

Auch aus Japan, wo der Leitindex am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen beschwichtigende Signale von der Notenbank. Die Zentralbank werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen. In Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,3 Prozent auf 35.465 Punkte, der breiter gefasste Topix notiert 3,3 Prozent höher bei 2514,52 Punkten. "Der Ausverkauf bei japanischen Aktien könnte fast beendet sein", schreiben die Analysten von JPMorgan.

Die Börse in Shanghai legt derweil um 0,3 Prozent auf 2.877 Punkte zu, nachdem offizielle Daten zeigten, dass die chinesischen Importe stärker als erwartet gestiegen waren. Das ist ein positives Zeichen für die Binnennachfrage. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3.350 Punkte.

Chinas Außenhandel ist im Lichte wirtschaftlicher Probleme weiter auf Wachstumskurs. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stiegen im Juli im Vorjahresvergleich gemessen in US-Dollar um sieben Prozent, wie das chinesische Zollamt in Peking mitteilte. Im Juni hatte der Wert noch bei 8,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Die Importe erreichten nach einem unerwarteten Rückgang im Juni ein Plus von 7,2 Prozent.

Die Commerzbank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal auf Kurs zu einem höheren Ergebnis im laufenden Jahr. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Gewinn unter anderem wegen eines gesunkenen Zinsüberschusses um fünf Prozent auf 538 Millionen Euro gefallen, teilte die im DAX notierte Bank mit. Da die Bank im ersten Quartal allerdings deutlich mehr verdient hatte, zog der Gewinn im ersten Halbjahr noch prozentual zweistellig an. Bankchef Manfred Knof rechnet daher im laufenden Jahr weiter mit einem Gewinnanstieg. Die Bank sieht sich außerdem finanziell so gut aufgestellt, dass sie einen Aktienrückkauf in Höhe von 600 Millionen Euro beantragt habe.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal weitere Fortschritte gemacht und den Verluste reduziert. Das Unternehmen profitierte dabei von guten Geschäften in seinem Netzgeschäft, welches Erlös und Ergebnis deutlich steigern konnte. So stieg der Umsatz in den drei Monaten per Ende Juni auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen heute mitteilte. Dabei sind Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert. Das bereinigte operative Ergebnis betrug 49 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Siemens Energy einen Verlust von 102 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern wegen Gamesa noch einen Fehlbetrag von 2,9 Milliarden Euro verzeichnet.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in einem schwächeren Umfeld in diesem Jahr mit weniger Umsatz als bisher. Weil Conti nun vor allem in Europa von einer geringeren Autoproduktion der Hersteller ausgeht und auch die Marktentwicklung im nordamerikanischen Reifenersatzgeschäft schwächer verläuft, stutzte Konzernchef Nikolai Setzer die Umsatzerwartung auf 40 bis 42,5 Milliarden Euro, wie die Hannoveraner mitteilten. Bisher waren 41 bis 44 Milliarden Euro anvisiert. Bei der operativen Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sonderposten bleibt Conti bei der Zielspanne. In der Autozulieferung, was abgespalten werden soll, haben sich die Aussichten für den operativen Gewinn allerdings etwas eingetrübt.

Der Pharmakonzern Roche macht offenbar Ernst mit seiner strategischen Überprüfung. Wie die "Financial Times" berichtet, prüfen die Basler aktuell den Verkauf des Datenauswerters Flatiron. Roche war 2016 bei dem Spezialisten für Krebsdaten eingestiegen und hatte dann 2018 für 1,9 Milliarden US-Dollar das Unternehmen komplett geschluckt. Flatiron gilt als einer der Marktführer im Bereich Softwarelösungen für elektronische Gesundheitsakten in der Onkologie. Außerdem ist das Unternehmen in der Analytik und Aufbereitung von Daten aus der klinischen Routine (Real-world evidence) für die Krebsforschung tätig.

Der US-Flugzeughersteller Boeing will nach dem Zwischenfall mit einem im Flug herausgerissenem Teil der Flugzeugkabine bei Alaska Airlines im Januar Designänderungen vornehmen. Ziel sei es, einen ähnlichen Vorfall künftig zu verhindern, teilte das Unternehmen mit. Die geplanten Änderungen sollen innerhalb eines Jahres umgesetzt und in der gesamten Flotte nachgerüstet werden.

Der US-Elektrofahrzeughersteller Rivian hält trotz leicht rückläufiger Auslieferungen im dritten Quartal an seiner Prognose für dieses Jahr fest. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Auslieferungen im dritten Quartal leicht unter denen des zweiten Quartals liegen. Grund dafür sei der Wiederaufbau der Lagerbestände nach einer kostensparenden Werksschließung im April.

Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech sieht sich in den USA mit einer Klage wegen angeblich zu niedriger Lizenzgebühren für seinen Corona-Impfstoff Comirnaty konfrontiert. Die Universität von Pennsylvania reichte am Montag eine entsprechende Klage ein, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Die Hochschule führt an, BioNTech schulde einen höheren Anteil an den weltweiten Impfstoffverkäufen. Begründet wird dies mit der Nutzung "grundlegender" mRNA-Erfindungen der Professoren und Nobelpreisträger Katalin Kariko und Drew Weissman.

Das jüngste Urteil im "Kartellprozess des Jahrzehnts" gegen Google könnte Apple Experten zufolge milliardenschwere Einnahme-Ausfälle einbrocken. Die Internet-Suche dürfe künftig wohl nicht mehr vertraglich als Standard in Apples Internet-Browser "Safari" festgelegt werden, kommentierten die Analysten der Investmentbank Evercore ISI. Google hatte dem iPhone-Anbieter dafür allein im Jahr 2021 26,3 Milliarden Dollar gezahlt. Diese Summe sei mehr als ein Drittel von Apples Einnahmen aus Online-Werbung über "Safari", rechnete die Bank Morgan Stanley vor. Falle dieses Geld weg, würde das den Konzerngewinn um vier bis sechs Prozent schmälern.

Die schwindende Reiselust vor allem der US-Verbraucher macht AirBnB zu schaffen. Der Gewinn ging den Angaben des Zimmervermittlers zufolge im zweiten Quartal um knapp 15 Prozent auf 555 Millionen Dollar zurück, während der Umsatz um elf Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar wuchs. Für das angelaufene Vierteljahr stellte das Unternehmen Erlöse von 3,67 und 3,73 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten auf 3,84 Milliarden Dollar gehofft. Die Aktie stürzte im nachbörslichen Handel um 14 Prozent ab, so stark wie noch nie seit dem Börsengang Ende 2020.

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat seine Jahresziele deutlich gesenkt. Die Veröffentlichung von jetzt deutlich unter den Prognosen von Experten liegenden Erwartungen an Umsatz und Gewinn drückte den Aktienkurs im nachbörslichen Handel um zwölf Prozent nach unten. Gründe für die pessimistischere Sicht bei Erlös und Gewinn seien eine langsamer als erwartete Umwandlung von Aufträgen in Umsätze sowie ein anhaltender Margendruck aufgrund nach wie vor hoher Fixkosten.